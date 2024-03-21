Çin-Fransa Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Forumu'nda 60,6 milyar yuanlık anlaşmalar imzalandı

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WUHAN, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen 7. Çin- Fransa Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Forumu'nda 58 proje için toplam değeri 60,6 milyar yuan (yaklaşık 8,54 milyar ABD doları) olan anlaşmalar imzalandı.

Forum, Çin-Fransa Wuhan Ekolojik Tanıtım Kenti'nin inşası için Çin ile Fransa arasında imzalanan anlaşmanın 10. yıldönümünü vesilesiyle düzenlendi. 39 kilometrekarelik bir alanı kapsayan proje, Çin ve Fransa'nın ekolojik kentsel inşa konseptlerini bir araya getirirken, bölge sakinleri ve şirketler için popüler bir alan olarak öne çıkıyor.

Çarşamba günü imzalanan anlaşmalar, ekosistemin korunması, yeşil ekonomi ve kentsel inşa alanlarını kapsıyor ve Fransız yatırımlı 11 projeyi içeriyor.

Çin-Fransa Wuhan Ekolojik Tanıtım Kenti'nin gelişimi hakkında Çarşamba günü yayımlanan resmi rapora göre, ekolojik tanıtım kenti son 10 yılda Fransa'dan 3.000'i aşkın yetkili, girişimci ve araştırmacıya ev sahipliği yaptı. Öte yandan proje kapsamında Fransa'ya yaklaşık 20 kez değişim turu düzenlendi.

Resmi rapora göre, Çin-Fransa Wuhan Ekolojik Tanıtım Kenti toplam 103,5 milyar yuan değerinde yatırım çekti ve kentin fiili yabancı sermaye kullanımı 1,3 milyar ABD dolarına ulaştı.