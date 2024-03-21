Çin-Fransa Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Forumu'nda 60,6 milyar yuanlık anlaşmalar imzalandı

WUHAN, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da düzenlenen 7. Çin- Fransa Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Forumu'nda 58 proje için toplam değeri 60,6 milyar yuan (yaklaşık 8,54 milyar ABD doları) olan anlaşmalar imzalandı.
Forum, Çin-Fransa Wuhan Ekolojik Tanıtım Kenti'nin inşası için Çin ile Fransa arasında imzalanan anlaşmanın 10. yıldönümünü vesilesiyle düzenlendi. 39 kilometrekarelik bir alanı kapsayan proje, Çin ve Fransa'nın ekolojik kentsel inşa konseptlerini bir araya getirirken, bölge sakinleri ve şirketler için popüler bir alan olarak öne çıkıyor.
Çarşamba günü imzalanan anlaşmalar, ekosistemin korunması, yeşil ekonomi ve kentsel inşa alanlarını kapsıyor ve Fransız yatırımlı 11 projeyi içeriyor.
Çin-Fransa Wuhan Ekolojik Tanıtım Kenti'nin gelişimi hakkında Çarşamba günü yayımlanan resmi rapora göre, ekolojik tanıtım kenti son 10 yılda Fransa'dan 3.000'i aşkın yetkili, girişimci ve araştırmacıya ev sahipliği yaptı. Öte yandan proje kapsamında Fransa'ya yaklaşık 20 kez değişim turu düzenlendi.
Resmi rapora göre, Çin-Fransa Wuhan Ekolojik Tanıtım Kenti toplam 103,5 milyar yuan değerinde yatırım çekti ve kentin fiili yabancı sermaye kullanımı 1,3 milyar ABD dolarına ulaştı.
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Amerikan yarı iletken devi Intel, CHIPS ve Bilim Yasası'ndan 8.5 milyar dolarlık hükümet fonu alacak. Bu destek, yapay zeka (AI) endüstrisinin hızla büyümesi ve Çin ile rekabet edebilmek için ABD'de çip üretimini teşvik etmeye yönelik. Intel, önümüzdeki beş yıl içinde ABD'de 100 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, Arizona, New Mexico, Ohio ve Oregon'da çip üretimi yapacak tesisler kurmayı hedefliyor. Ayrıca, Intel'in ABD Hazine Bakanlığı'ndan yaptığı yatırımlar için yüzde 25'e kadar yatırım kredisi alma hakkı bulunuyor. Intel CEO'su Pat Gelsinger, 'Bugün, Amerika ve Intel için önemli bir gün. Dijital devrimi AI yönlendiriyor ve her dijital şey için yarı iletkenlere ihtiyaç var,' dedi. Intel'in yatırımlarının ABD'de 10 bin'den fazla firma ve yaklaşık 20 bin inşaat işi oluşturacağı, ayrıca 50 bin dolaylı işi destekleyeceği öngörülüyor. Joe Biden'ın Intel'in Chandler, Arizona'daki Ocotillo kampüsünü ziyaret ederek anlaşmayı duyuracağı belirtildi. Intel'in CHIPS Yasası'ndan aldığı bu büyük fonlama ile yapacağı yatırımlar, ABD'nin çip üretimindeki küresel konumunu güçlendirecek ve teknoloji sektöründe yeni iş fırsatları yaratacak, böylece hem ekonomik hem de teknolojik bir ilerleme sağlanacak. Bu adım, ABD'nin çip üretimindeki küresel payını artırma ve yapay zeka ilerlemelerinde önemli bir rol oynama hedefine katkıda bulunuyor. Intel'in bu yeni finansman ve genişleme planları, hem ABD ekonomisi hem de küresel teknoloji pazarında önemli etkiler yaratabilir.
Burdur'da düzenlenen etkinlikte, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla 2 bin fidan dikildi. Hilmi Hafize Evin Huzurevi arazisinde gerçekleştirilen törende, fidan dikim tekniği katılımcılara anlatıldı. Protokol üyeleri, huzurevi sakinleri ve öğrenciler, çam ve zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Burdur Valisi Türker Öksüz, 7 dekarlık alanda yapılan ağaçlandırma çalışmasıyla ilgili olarak, yeşil alanların korunması ve çevrenin güzelleştirilmesi için önemli bir faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.
Mercedes-Benz ve Chrysler, güvenlik endişeleri nedeniyle 150 bin'den fazla aracı geri çağırıyor. Mercedes'in geri çağırdığı araçlarda yolcu koltuğu altındaki zayıf bir topraklama bağlantısı sorunu bulunurken, Chrysler'in geri çağırdığı araçlarda ise sürücü tarafı hava yastıklarının açılamama ihtimali söz konusu. Bu geri çağırmalar, otomobil endüstrisindeki güvenlik ve kalite kontrol standartlarının önemini bir kez daha gösteriyor.
Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8s Gen 3'ün gücünü kullanacak ilk telefonlar Xiaomi Civi 4 Pro ve IQOO Z9 olacak. Bunun yanı sıra Realme, Honor ve Redmi markalarının da bu işlemciden güç alacak telefonlarını piyasaya süreceği belirtiliyor. Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş olup yapay zeka özellikleri ve 5G yenilikleriyle dikkat çekiyor.
OnePlus Ace 3V modeli, üç büyük Android ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını duyurdu. Akıllı telefon, Android 14 ile çıkacak ve Android 17'ye kadar desteklenecek. Ayrıca cihaz, su sıçramalarına ve toza karşı koruma sağlayan IP65 sertifikasına sahip olacak. OnePlus Ace 3V, 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama sunacak. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle gelecek. Ayrıca parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak. Modelde 5.500 mAh'lik bir batarya ve plastik çerçeve ile cam arka panel bulunacak. OnePlus Ace 3V, Nord 4'ün yeniden markalanmış sürümü olarak lanse ediliyor.
Exitcom Recycling ve Co-Founder Academy iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Çeşitliliğin Dijital Dönüşümü: Cinsiyet Eşitliği ve Yapay Zeka ile Geleceğe Yolculuk' eğitim programı, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm bilincini artırmayı hedefliyor. Program, katılımcılara cinsiyet eşitliği, yapay zeka ve dijitalleşme süreçlerini yönetme becerileri kazandırarak, çeşitlilik odaklı iş modellerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.
Amasya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Amasya Spor Salonu'nda down sendromlu çocuklarla öğrenciler arasında futsal maçı düzenlendi. 11-15 yaş arası 25 down sendromlu çocuk ve 20 ilkokul öğrencisinin katıldığı karşılaşmaların ardından Amasyasporlu futbolcular, down sendromlu çocuklara Amasyaspor forması hediye etti. Etkinlikte, Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Kaya da konuşma yaparak, down sendromlu çocuklarla birlikte olmanın önemine vurgu yaptılar.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, A.T., M.A. ve E.C. isimli üç şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 56 parça halinde satışa hazır 50.36 gram esrar maddesi, 51 adet uyuşturucu hap ve 23 bin 400 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.
Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda yaptığı hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte down sendromlu bireyler gönüllerince eğlendi. Etkinlikte sergilenen el emeği ürünler ve halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı.
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