Çin, Gazze'de derhal ateşkes çağrısını yineledi - Son Dakika
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Çin, Gazze'de derhal ateşkes çağrısını yineledi

Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Chen Xu, Gazze'de derhal ateşkes çağrısını yineledi. Chen, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin acil bir talep olduğunu ve derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Çin'in İsrail'i insani yardım örgütlerine kaynak sağlamaya ve Uluslararası Adalet Divanı'nın talimatlarını yerine getirmeye çağırdığını ifade etti. Chen, Filistin halkının meşru haklarını desteklediklerini ve iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı.

01.03.2024 10:55
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CENEVRE, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Chen Xu, Gazze'de derhal ateşkes çağrısını yineledi.

Perşembe günü BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumunda Çin'in Filistin ile İsrail arasındaki duruma ilişkin tutumunu açıklayan Chen, Gazze Şeridi benzeri görülmemiş bir insani krizden geçerken, derhal ateşkes ilan edilmesinin küresel toplumun acil bir talebi ve barış için temel bir gereklilik olduğunu söyledi.

Chen, Çin'in İsrail'i, insani yardım örgütlerinin Gazze'deki kurtarma görevlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmasına izin vermeye ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ara önlem ve talimatlarını gerektiği şekilde yerine getirmeye çağırdığını belirtti.

Chen, Filistin halkının meşru ulusal haklarını elde etmeye yönelik haklı davasını her zaman kararlılıkla desteklediklerini ve Filistin halkının zorla başka yerlere nakledilmesine ve Filistin topraklarının işgaline güçlü şekilde karşı çıktıklarını vurguladı.

İki devletli çözümün, uluslararası toplumun genel uzlaşısı ve Filistin ile İsrail'in barış içinde birlikte yaşamasını sağlamanın gerçekçi bir yolu olduğunu kaydeden Chen, tüm ülkelere bu doğrultuda durmaksızın çaba gösterme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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