 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, Gemi İnşa Sanayisinde Yeşil Kalkınmayı Teşvik Etmek İçin Eylem Planı Yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Gemi İnşa Sanayisinde Yeşil Kalkınmayı Teşvik Etmek İçin Eylem Planı Yayımladı

Çin, gemi inşa sanayisinde yeşil kalkınmayı teşvik etmek için bir eylem planı yayımladı. Plan, modern bir gemi inşa sistemi inşa etmeye odaklanmayı ve sektörün yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor. Çin, 2025 yılına kadar sektörde bir ön yeşil kalkınma sistemi kurmayı ve 2030 yılına kadar ise uluslararası düzeyde ileri bir yeşil gemi inşa teknolojisine sahip olmayı ve küresel yeşil gemi inşa pazarında lider olmayı hedefliyor.

Çin, Gemi İnşa Sanayisinde Yeşil Kalkınmayı Teşvik Etmek İçin Eylem Planı Yayımladı
30.12.2023 - 15:58,  Güncelleme: 16:01
Abone Ol

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin, gemi inşa sanayinde yeşil kalkınmayı teşvik etmek için Perşembe günü bir eylem planı yayımladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kaynakları yeşil kalkınmanın, gemi inşa sanayinin kaliteli kalkınmayı başarmak için takip edeceği kaçınılmaz bir yol olduğunu, bunun için modern, endüstriyel bir gemi inşa sisteminin inşasına odaklanmak ve sektörün yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü hızlandırmak gerektiğini belirtti.

MIIT ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu da dahil olmak üzere beş yetkili kurum tarafından açıklanan plana göre Çin, 2025 yılına kadar sektörde bir ön yeşil kalkınma sistemi kurmayı hedefliyor.

Plana göre ülke 2030 yılına kadar ise yeşil gemi inşa teknolojisinin ileri bir uluslararası seviyeye ulaşmasını ve küresel yeşil gemi inşa pazarında lider olmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Çevre, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Gemi İnşa Sanayisinde Yeşil Kalkınmayı Teşvik Etmek İçin Eylem Planı Yayımladı - Son Dakika


16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26
Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı

Son Dakika
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:25 Süper Kupa krizinin ardından provokasyon içerikli paylaşımda bulunan 2 şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 16:58:03. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Gemi İnşa Sanayisinde Yeşil Kalkınmayı Teşvik Etmek İçin Eylem Planı Yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement