Çin, Gemi İnşa Sanayisinde Yeşil Kalkınmayı Teşvik Etmek İçin Eylem Planı Yayımladı

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin, gemi inşa sanayinde yeşil kalkınmayı teşvik etmek için Perşembe günü bir eylem planı yayımladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kaynakları yeşil kalkınmanın, gemi inşa sanayinin kaliteli kalkınmayı başarmak için takip edeceği kaçınılmaz bir yol olduğunu, bunun için modern, endüstriyel bir gemi inşa sisteminin inşasına odaklanmak ve sektörün yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünü hızlandırmak gerektiğini belirtti.

MIIT ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu da dahil olmak üzere beş yetkili kurum tarafından açıklanan plana göre Çin, 2025 yılına kadar sektörde bir ön yeşil kalkınma sistemi kurmayı hedefliyor.

Plana göre ülke 2030 yılına kadar ise yeşil gemi inşa teknolojisinin ileri bir uluslararası seviyeye ulaşmasını ve küresel yeşil gemi inşa pazarında lider olmayı hedefliyor.