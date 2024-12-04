Çin Gemisi Filipinler'e Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Gemisi Filipinler'e Çarptı

Çin sahil güvenlik gemisi, Filipinler gemisine tazyikli su sıkarak kasıtlı olarak çarptı.

04.12.2024 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Çin sahil güvenlik gemisi, Filipinler gemisine çarptı

MANILA - Çin'e ait sahil güvenlik gemisi, Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait gemiye tazyikli su sıkıp kasıtlı olarak çarptı.

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan egemenlik ihtilafı devam ediyor. Filipinler Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu ile birlikte Filipinli balıkçılara destek amacıyla Scarborough Resifi'nde civarında rutin devriye gerçekleştirildiği belirtildi. Devriye sırasında Filipinler gemilerinin Çin donanma gemisi ve Çin Sahil Güvenliğinin saldırgan eylemlerine maruz kaldığı aktarıldı. Yerel saatle 06.30 civarında Çin sahil güvenlik gemisinin Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait gemiye tazyikli su sıktığı, daha sonra kasıtlı olarak yandan çarptığı ifade edildi. Kısa süre sonra Çin gemisinin aynı gemiye ikinci kez tazyikli su sıktığı belirtildi. Filipinler gemilerinin ayrıca Çin gemilerinin engelleme ve tehlikeli manevralarına maruz kaldığı kaydedildi.

"Filipinli gemiler tehlikeli şekilde yaklaştı"

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise Filipinler gemilerinin "tehlikeli bir şekilde yaklaştığı", Çin mürettebatının eylemlerinin "yasalara uygun" olduğu ifade edildi. Filipinler'in "asılsız ithamlarda bulunmakla" suçlandığı açıklamada, Filipinler'in Çin gemisine kasıtlı olarak çarptığı öne sürüldü.

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlık

Filipinler, Scarborough Resifi'nin münhasır ekonomik bölgesi içinde yer aldığını iddia ederken, Çin ise resifin kendi egemenliğinde olduğunu öne sürüyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sahil Güvenlik, Balıkçılık, Filipinler, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Gemisi Filipinler'e Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:48 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: 1 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
18:46 Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:33 Suriye’de PKK’lı avı Tel Rıfat’tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler Suriye'de PKK'lı avı! Tel Rıfat'tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler
07:28 Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
01:18 Gürcistan’da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 20:33:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Gemisi Filipinler'e Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.