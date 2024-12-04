Çin Gemisi Filipinler'e Çarptı

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- Çin sahil güvenlik gemisi, Filipinler gemisine çarptı

MANILA - Çin'e ait sahil güvenlik gemisi, Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait gemiye tazyikli su sıkıp kasıtlı olarak çarptı.

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan egemenlik ihtilafı devam ediyor. Filipinler Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu ile birlikte Filipinli balıkçılara destek amacıyla Scarborough Resifi'nde civarında rutin devriye gerçekleştirildiği belirtildi. Devriye sırasında Filipinler gemilerinin Çin donanma gemisi ve Çin Sahil Güvenliğinin saldırgan eylemlerine maruz kaldığı aktarıldı. Yerel saatle 06.30 civarında Çin sahil güvenlik gemisinin Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait gemiye tazyikli su sıktığı, daha sonra kasıtlı olarak yandan çarptığı ifade edildi. Kısa süre sonra Çin gemisinin aynı gemiye ikinci kez tazyikli su sıktığı belirtildi. Filipinler gemilerinin ayrıca Çin gemilerinin engelleme ve tehlikeli manevralarına maruz kaldığı kaydedildi.

"Filipinli gemiler tehlikeli şekilde yaklaştı"

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise Filipinler gemilerinin "tehlikeli bir şekilde yaklaştığı", Çin mürettebatının eylemlerinin "yasalara uygun" olduğu ifade edildi. Filipinler'in "asılsız ithamlarda bulunmakla" suçlandığı açıklamada, Filipinler'in Çin gemisine kasıtlı olarak çarptığı öne sürüldü.

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlık

Filipinler, Scarborough Resifi'nin münhasır ekonomik bölgesi içinde yer aldığını iddia ederken, Çin ise resifin kendi egemenliğinde olduğunu öne sürüyor.