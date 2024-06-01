Çin, Görme Engellilere Yönelik Kılavuz Robot Geliştirdi

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BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nden araştırma ekibi, görme engellilere yönelik altı bacaklı kılavuz robot geliştirdi. Geliştirilen robotun, ülkede kılavuz köpeklere duyulan ihtiyacı azaltması bekleniyor.

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nden Profesör Gao Feng, Perşembe günü üniversitenin resmi internet sitesinden yaptığı basın açıklamasında, "Robotun, görme engelli insanlar için 'bir çift göz' işlevi göreceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin Görme Engelliler Derneği'nin verilerine göre yaklaşık 17,31 milyon görme engelli insanın yaşadığı Çin'de yüksek bakım maliyetleri ve uzun eğitim süreleri yüzünden ülke çapında yalnızca 400'ün biraz üzerinde kılavuz köpek bulunuyor. Bu da Çin'de her 40.000 görme engelliye sadece 1 kılavuz köpek düştüğü anlamına geliyor.

Basın açıklamasına göre kılavuz köpeklere iyi bir alternatif işlevi gören kılavuz robot, bir saniyeden kısa süre içerisinde görme engelli bireyin konuşmasını doğru şekilde tanıyıp yanıt verebiliyor, saniyede maksimum üç metrelik bir hızla yürüyebiliyor ve çok az ses çıkararak istikrarlı bir yürüme temposu sürdürebiliyor.

Görsel çevre algılama yeteneklerine sahip robot, dinamik şekilde engellerden kaçınarak ve trafik ışıklarını tanıyarak gideceği yere bağımsız şekilde gidebiliyor.

Açıklamaya göre robot, internet desteğiyle görme engelliler için bir ev arkadaşı ve acil durum müdahale aracı olarak da işlev görebiliyor.

Gao, "Robotumuzun birincil görevi, görme engelli bireylerle etkin iletişim kurabilmek. Bu, robotun kullanıcının yapmak istediklerini anlamasına ve eşgüdümlü hareket etmesine imkan sağlıyor" dedi.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için robot, "görme, duyma, soru sorma ve dokunma" gibi birçok duyunun kullanıldığı çoklu bir algılama sisteminden yararlanıyor. Robot, kullanıcının kontrol etmesini sağlamak üzere doğal dil anlama ve konuşmayı tanıma yetenekleriyle birlikte güç-geri bildirim bastonlarından yararlanıyor.

İleri düzeyde makine öğrenme algoritmaları kullanan bu robot, yüksek bir kararlılık ve emniyetle otomatik olarak statik ve dinamik engellerden kaçınabiliyor.

Robota takılan lazer radarı gibi çoklu sensörler, karmaşık ortamlarda algılama doğruluğunu artırıyor. Robot, bu sayede farklı arazilerde sorunsuz şekilde yürüyebiliyor ve görme engelli kişilere internete gerek duymadan iç ve dış mekanlarda kılavuzluk edebiliyor. Robotun kullanımını kolaylaştıran bu özellik, robotun görme engelliler için daha istikrarlı ve daha güvenilir olmasını sağlıyor.

Kılavuz robotun şu anda saha testlerinden geçtiğini kaydeden Gao, araştırma ve geliştirme süreci boyunca görme engelli bireylerin çevrimdışı tanıtım ve testlere katıldığını söyledi.

Gao, "20 adet sipariş almış durumdayız. Robotun kısa sürede pazara sunum için hazır olacağına inanıyoruz" diye konuştu.