Çin-Güney Asya Fuarı Başladı - Son Dakika
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Çin-Güney Asya Fuarı Başladı

Çin-Güney Asya Fuarı Başladı
11.06.2026 18:22
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10. Çin-Güney Asya Fuarı, Kunming'de ortak kalkınma temasıyla başladı. 68 ülkeden katılımcılar var.

KUNMİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- 10. Çin- Güney Asya Fuarı, salı günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı.

"Ortak Kalkınma İçin Dayanışma ve Koordinasyon" temasıyla düzenlenen ve altı gün sürecek olan etkinlik, bölgesel ticaret ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesine odaklanıyor.

68 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılımcıları bir araya getiren fuara, Güney Asya ülkelerinden 560'ın üzerinde şirket katılıyor. Etkinliğe kayıt yaptıran 1.500'den fazla profesyonel alıcının yüzde 60'ından fazlasını ise Almanya, Brezilya ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 45 ülkeden gelen yabancı alıcılar oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Etkinlikler, Güney Asya, Kunming, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Güney Asya Fuarı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Elif Torun Elif Torun:
    yine fuardan falan bahsediyolar ya sanki bi sorun çözüyo bu fuarlar fln herkes fuarla filan ugrasıyo da sonuçta bi şey de olmuyo ya başka bi şey yok mu yazmak 0 0 Yanıtla
  • Özgür C Özgür C:
    ülkemizde böyle fuarlar düzenleniyo ama bilmiyorum yurtdışında da bu kadar geniş katılım oluyo mu acaba başka ülkeler nasıl yapıyo bu işleri merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Işıl Yildiz Işıl Yildiz:
    bu tür fuarlarda bi çok para harcandığını düşünüyorum de aslında bundan ne kadar işe yarar çıkıyo 0 0 Yanıtla
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