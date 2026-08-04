Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme tamamlandı. Toplam 12 maddeden oluşan ve Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen yasa teklifinin bu hafta sonuna kadar TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi planlanıyor.

İŞTE YASAL DÜZENLEMENİN ADI

Hazırlanan 12 maddelik yasal düzenlemenin adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak belirlendi.

MHP'DE İLK İMZAYI BAHÇELİ ATTI

AK Parti grubunda imzaya açılan teklif için MHP cephesinde ilk imzayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli attı. Bahçeli'nin yanı sıra Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da metne imza koyarken, tasarı üzerindeki imza sürecinin bugün saat 17.00'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

MHP'DEN İMZA PAYLAŞIMI

İmzayla ilgili MHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza.." ifadeleri kullanıldı.

ORTAK İMZAYLA MECLİS'E SUNULACAK

Yasa teklifinin bu gece ya da yarın AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin ortak imzalarıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor. Meclis takvimine göre çerçeve yasanın cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanması ve bu hafta sonuna kadar Genel Kurul'da ele alınarak yasalaşması bekleniyor.

TEKLİFİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Kamuoyunda merakla beklenen yasa teklifi bir genel af niteliği taşımadığı gibi, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a herhangi bir statü tanıyacak bir madde de içermiyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen PKK mensuplarının 6 ay içerisinde başvuru yapması şartı aranacak. Yasa kapsamında 2005 yılı öncesindeki ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis gerektiren suçlar kapsam dışında tutuldu. Diğer suçlar için ise önce erteleme, ardından ceza düşmesi formülü uygulanacak. Bu doğrultuda 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üzerindeki suçlarda ise 10 yıl erteleme kararı verilecek ve bu sürelerin sorunsuz tamamlanmasının ardından cezalar düşecek.

SÜRECİ İKİ KRİTİK KURUL YÖNETECEK

Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber sürecin takibi ve denetimi amacıyla iki ayrı mekanizma hayata geçirilecek. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ve ilgili bakanların katılımıyla bir kurul oluşturulacak. Bu kurul, silah bırakma ve örgütün fesih aşamalarını doğrudan takip edecek. İkinci adım olarak ise Meclis bünyesinde siyasi parti temsilcilerinin yer alacağı bir İzleme ve İrtibat Kurulu kurularak sürecin şeffaf bir şekilde denetimi sağlanacak.