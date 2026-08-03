Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi

Ahmet Çakar, \'\'Alacaksan böylelerini al\'\' deyip Dursun Özbek\'e 2 yıldız ismi önerdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların kadrosuna yıldız isimleri katması gerektiğini ifade eden Çakar, ''Galatasaray öyle bir transfer yapmalı ki tüm dünya ajansları haberi son dakika olarak geçsin. Kulüp artık o basamakları aştı; Alacaksan De Bruyne veya Musiala gibi adamları ya da onların kalibresinde, rüştünü ispatlamış dünya yıldızlarını alacaksın'' dedi.

Ünlü Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın transfer politikası ve ligdeki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG'DE SEYİR ZEVKİ KALMAZ''

Çakar, Süper Lig'deki rekabet dengesine dikkat çekerek "Galatasaray'ın yeniden şampiyon olmasını istemiyorum. Eğer bir kez daha şampiyon olurlarsa ligde heyecan ve seyir zevki tamamen biter. Hatta kendi taraftarlarının bile rekabetsiz bir lig istemeyeceğine inanıyorum. Şampiyonluk için Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor öne çıkmalı." dedi. 

''ALACAKSAN DE BRUYNE VE MUSIALA AL''

Galatasaray yönetiminin transferde çıtayı en üste koyması gerektiğini belirten Çakar, "Noa Lang veya Asprilla gibi isimler geldi de ne değişti? Galatasaray öyle bir transfer yapmalı ki tüm dünya ajansları haberi son dakika olarak geçsin. Kulüp artık o basamakları aştı; Alacaksan De Bruyne veya Musiala gibi adamları ya da onların kalibresinde, rüştünü ispatlamış dünya yıldızlarını alacaksın.'' şeklinde konuştu. 

Dursun Özbek, Galatasaray, Ahmet Çakar, Son Dakika, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Yürü git isine bak. Takimlar kim alip kimi almayacagini sanami soracaklar. Dacma sapan yorumlariniz var git onu yap. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3’e kadar uyumadım Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3'e kadar uyumadım

18:29
Gençlerbirliği’ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
Gençlerbirliği'ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
16:38
Çok partili dönemde bir ilk Koca kentte CHP’li belediye başkanı kalmadı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:46
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 18:42:03. #7.13#
SON DAKİKA: Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.