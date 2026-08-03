Ahmet Çakar, \'\'Alacaksan böylelerini al\'\' deyip Dursun Özbek\'e 2 yıldız ismi önerdi

Ünlü Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın transfer politikası ve ligdeki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG'DE SEYİR ZEVKİ KALMAZ''

Çakar, Süper Lig'deki rekabet dengesine dikkat çekerek "Galatasaray'ın yeniden şampiyon olmasını istemiyorum. Eğer bir kez daha şampiyon olurlarsa ligde heyecan ve seyir zevki tamamen biter. Hatta kendi taraftarlarının bile rekabetsiz bir lig istemeyeceğine inanıyorum. Şampiyonluk için Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor öne çıkmalı." dedi.

''ALACAKSAN DE BRUYNE VE MUSIALA AL''

Galatasaray yönetiminin transferde çıtayı en üste koyması gerektiğini belirten Çakar, "Noa Lang veya Asprilla gibi isimler geldi de ne değişti? Galatasaray öyle bir transfer yapmalı ki tüm dünya ajansları haberi son dakika olarak geçsin. Kulüp artık o basamakları aştı; Alacaksan De Bruyne veya Musiala gibi adamları ya da onların kalibresinde, rüştünü ispatlamış dünya yıldızlarını alacaksın.'' şeklinde konuştu.