Galatasaray Kulübü, RAMS Park\'ın kapasitesinde artırıma gidiyor

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, RAMS Park'ın kapasitesini UEFA'nın izin verdiği sınırlar içinde artırmayı planladıklarını söyledi. Bora Bahçetepe, AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

''KAPASİTE ARTIRIMI YAPIYORUZ''

RAMS Park'ta kapasite artırımının mümkün olduğunu dile getiren Bora Bahçetepe, "Bizim yönetim kurulumuzda bulunan Sedat Artukoğlu, 2024'te ilk kez göreve başladığında bunu araştırdı. Stadın statik yapısını inceledi. Çatımızı yükselterek üst taraflara tribün koyma imkanımız var ama bu çok büyük bir proje. Çok büyük yatırım isteyen de bir proje. Biz, şu anda UEFA'nın izin verdiği sınırlar içinde kapasite artırımı yapıyoruz. Yani her sene 300-500 koltuk koyarak kapasite artırımı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

''BU BİZİM GELENEĞİMİZ''

Her sezon şampiyonluktan sonra zemin için statta çalışmalara başladıklarını belirten Bora Bahçetepe, "Bu bizim geleneğimiz. Önce çimler komple kesiliyor, kısa hale getiriliyor. Ondan sonra kumlama ve gübreleme çalışması yapılıyor. Bizim çalıştığımız firma, dünyanın her tarafında statların çimlerini üreten ve bakımını yapan bir firma. Dünyanın en büyük firmalarından biriyle çalışıyoruz. Zaten bünyemizde de ziraat mühendisimiz var. Ayrıca bu firmanın da temsilcileri düzenli olarak stadımızda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

''ÇİMLER STRESE GİRİYOR VE KÖK VERMİYOR''

Bora Bahçetepe, RAMS Park'ta son teknoloji cihazlarla çimin daha sağlıklı bir şekilde yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Çim canlı bir organizma ve tabiat şartları bu çimin sağlığını çok müthiş bir şekilde etkiliyor. 4 yıldır ben bu görevi yapıyorum. Hep bizim sezon açılışımız biraz çimin zayıf haliyle başlıyor. Bunda da en büyük sıkıntı, İstanbul'da yaz aylarının çok sıcak geçmesi oluyor. Yüzeyde, daha doğrusu tribünde, 30 derece olan sıcaklık, toprakta ve çimde 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Geçen sene maalesef 52 dereceyi yaşadık. Bu aşırı sıcaklık, çimin bir kısmının hibrit olmasından dolayı çevresindeki doğal çimi ve gübreleri de yakıyor. Yanınca da bu sefer çimlerin büyümesi, kök vermesi sıkıntı oluyor. Çimler strese giriyor ve kök veremiyor. Bu çimlerin köklerinin en sağlıklı durumda 17-18 santimetre olması gerekirken aşırı sıcaklarda kökler kısalmaya başlıyor. Allah'a çok şükür, bu yaz geçen seneki gibi sıcak geçmedi. Geçen seneye göre ortalama sıcaklık daha düşük. Çimlerin de kondisyonu geçen seneden çok daha iyi."

''ZEMİNİMİZİ İNCELEDİLER''

Genelde ekim ve kasım aylarından sonra zeminin düzeldiğini aktaran Bahçetepe, "Geçen sene ikinci Liverpool maçında İngiliz yetkililer, geldikleri zaman antrenmanda zeminimizi incelediler. İngiltere'deki zeminlerden farksız, hatta pek çok yerden daha iyi olduğunu söylediler. İngiltere'de futbol sahalarında ragbi de oynanıyor, bu durum biraz orayı bozuyor. Normal şartlarda bizim zeminimizin İngiltere zemininden aşağı kalmadığını, hatta aynı seviyede olduğunu söylediler. Havalar serinlediği zaman zeminimiz daha iyi hale geliyor." dedi.

''BİZİM MÜTHİŞ BİR TARAFTARIMIZ VAR''

Bora Bahçetepe, RAMS Park'taki maçlarda taraftarların oluşturduğu atmosfer sayesinde yabancı oyuncuların Galatasaray'a sempati duyduğunu belirtti. Sarı-kırmızılı taraftarların UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında oluşturdukları atmosfere değinen Bahçetepe, şunları söyledi:

"Her Şampiyonlar Ligi maçından önce hem deplasmanda hem burada bir ağırlama oluyor. Rakip takımın yöneticileri de bundan çok bahsediyor. Bize 'Nasıl bu işi beceriyorsunuz? Müthiş sahneler, müthiş organizasyonlar yapıyorsunuz.' diyorlar. Bizim müthiş bir taraftarımız var. Ben taraftardan da sorumlu olduğum için taraftarımızla ve taraftar gruplarımızla sürekli iletişim halindeyim. Statta veya dışarıda muhakkak her maçın programını yapıyoruz. İstanbul'daki ve deplasmandaki maçlar için program yapıyoruz. Herkes Galatasaray'ın daha başarılı olmasını istiyor. Hep kafa patlatıyoruz. Ortaya fikirler atılıyor. Fikirlerin yapılabilir olanını da yapıyoruz. Ben başkanıma da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bizi hep maddi ve manevi destekledi. Dolayısıyla burada müthiş bir kaynaşma oluyor. Her ne kadar çim için kötü de olsa stadımızın arena şeklinde olması seyirci açısından müthiş bir atmosfer sağlıyor. Basına da yansımıştı. Yabancı oyuncular, seyirci ve ortam sayesinde Galatasaray'a sempati duyuyor. Birçok transferde seyircimizin katkısı önemli rol oynuyor. Biz burada çok mutluyuz. Taraftarımızla harika bir ilişkimiz var."