Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi - Son Dakika
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Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldıktan sonra görevine dönmeyen ve istifa ettiği öğrenilen imamın kaldığı konutun "çöp ev" haline geldiği belirlendi. Menteşe Belediyesi ekipleri evde temizlik çalışması başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 11 yıldır Derinkuyu Mahallesi Camisi'nde görev yaptığı öğrenilen imam M.Ö, Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldı. Görevine dönmeyen imamın daha sonra istifa ettiği öğrenildi.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOK ETTİ

Aradan geçen sürede caminin yanında bulunan imam evinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, odaların çöp ve çeşitli atıklarla dolu olduğunu tespit etti. Evde bozulmuş gıda maddeleri, yiyecek ve içecek ambalajları ile çok sayıda kullanılmayan eşyanın biriktiğini gördü.

Menteşe'de istifa eden imamın

KAPSAMLI TEMİZLİK BAŞLATILDI

İhbarın ardından Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde kapsamlı temizlik başlattı. 

Menteşe'de istifa eden imamın Menteşe'de istifa eden imamın
Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Menteşe, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Muğla Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    imamlar da insan ve psikolojileri bozulabilir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi - Son Dakika
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