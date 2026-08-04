Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

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Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşikçioğlu hakkında ayrıca alınan numuneler sonucunda uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

55 ŞÜPHELİDEN 40'I TUTUKLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı; Etimesgut Belediyesi'nde ihale usulsüzlükleri, sahte evrak düzenleme, otopark kiralamaları ile imar ve ruhsat işlemlerinde haksız menfaat temin edildiği iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sayıştay raporları, CİMER başvuruları, MÜŞTEKİ beyanları, MASAK ve HTS analizleri ile ses ve video kayıtları doğrultusunda düzenlenen operasyonda 42'si belediye personeli, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Soruşturma ve tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı geçici tedbir kararını açıkladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Beşikçioğlu hakkında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "icbar suretiyle irtikap", "zimmet" ve "rüşvet almak" suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı. Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer gelişme ise uyuşturucu madde kullanımına ilişkin iddialar oldu. Başsavcılık talimatıyla Beşikçioğlu'ndan alınan kan, idrar ve saç örneklerinin laboratuvar incelemesi tamamlandı. Yapılan testler sonucunda Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

2014 YILINDA İTİRAF ETMİŞTİ 

Dosyadaki detaylarda, Beşikçioğlu’nun 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği adli ifadede esrar kullandığını kabul ettiği ve "Esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde beyanda bulunduğu bilgisine de yer verildi.

Etimesgut Belediyesi, Erdal Beşikçioğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • İsmail Gündoğdu İsmail Gündoğdu:
    bunlardan, başka ne bekliyordunuz ki 18 5 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Sen kullananları değil o maddeyi ülkeye sokan siyasi iradeyi, baronlar kimmiş onu sorgula 2 8
  • Apple User Apple User:
    chpli tiroşlar inanmaz 15 4 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    şaşırmadık 14 4 Yanıtla
  • 4fbwy4qssy 4fbwy4qssy:
    hayda 7 0 Yanıtla
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