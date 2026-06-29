Çin Güney Çin Denizi'nde Askeri Devriye Yürütüyor

Çin, kıyıdaş ülkelerle egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi çevresinde askeri devriye yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, komutanlığa bağlı donanma ve hava unsurlarının 27-28 Haziran tarihlerinde bölgede rutin devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Filipinler'in, Güney Çin Denizi'nde sorun yaratmak amacıyla bölge dışı ülkelerle organize ettiği devriye faaliyetlerinin barışa ve istikrara zarar verdiği savunulan açıklamada, komutanlığa bağlı birliklerin Çin'in toprak bütünlüğü ile denizlerdeki hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağı, bölgesel barış ve istikrarı koruyacağı kaydedildi.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, küresel ticaret açısından kritik geçiş güzergahı olmasının yanı sıra su altı kaynakları açısından da zengin olan bölgede Çin'in yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.