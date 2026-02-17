Çin, Güney Çin Denizi'nde Devriye Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, Çin ordusuna bağlı donanma ve hava birliklerinin pazar-pazartesi günleri Güney Çin Denizi karasularında muharebe hazırlık devriyeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Zhai salı günü düzenlediği basın toplantısında, Filipinler'in bölge dışından ülkelerle sözde ortak devriyeler yürütmek üzere işbirliği yapmasının, bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığını ifade etti.

Zhai, komutanlığa bağlı kuvvetlerin, Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyup, bölgesel barış ve istikrarı sarsılmaz şekilde savunacağını vurguladı.