Çin, Guovang uydu ağının 26. internet uydu grubunu Long March 8A ile uzaya yolladı - Son Dakika
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Çin, Guovang uydu ağının 26. internet uydu grubunu Long March 8A ile uzaya yolladı

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Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kuracağı Guovang takım uydu ağının 26. internet uydu grubunu Long March 8A roketiyle Haynan Adası'ndan uzaya gönderdi. Uydular planlanan konuma ulaştı; fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 669. taşıma görevi olarak kaydedildi.

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu "Guovang" takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 26. grubunu uzaya gönderdi.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, internet takım uydu ağının parçasını oluşturacak uydu grubu, "Long March 8A" roketiyle Haynan Adası'ndaki ticari uzay aracı merkezinden fırlatıldı.

Uyduların Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konuma ulaştığı fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 669'uncu taşıma görevi oldu.

"Guovang" (ulusal ağ) takım uydu ağının parçasını oluşturacak "Hualienvang" (internet) uydularının ilk grubu 16 Aralık 2024'te fırlatılmış, 2025'te 16, bu yıl da 9 grup uydu uzaya gönderilmişti.

"Ulusal ağ"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD merkezli SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre, takım uydu ağı operatörlerinin, frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı uydu konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşma şartı var.

Guovang projesi için ağın yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çin, Guovang uydu ağının 26. internet uydu grubunu Long March 8A ile uzaya yolladı - Son Dakika
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