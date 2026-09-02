Çin, Gyirong Sınır Kapısı'ndaki heyelan sonrası meteorolojik desteği güçlendirecek - Son Dakika
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Çin, Gyirong Sınır Kapısı'ndaki heyelan sonrası meteorolojik desteği güçlendirecek

Çin, Gyirong Sınır Kapısı\'ndaki heyelan sonrası meteorolojik desteği güçlendirecek
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Çin Meteoroloji İdaresi, Xizang'daki Gyirong Sınır Kapısı'nda heyelan kaynaklı arama kurtarma çalışmalarına destek için meteorolojik hizmetleri artıracağını açıkladı. Heyelanda 16 kişi öldü, 546 kişiden haber alınamıyor; idare, tahmin ve erken uyarı kapasitelerini güçlendirmeyi planlıyor.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı'nda yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek amacıyla meteorolojik hizmetlerin daha da güçlendirileceğini belirtti.

İdareden salı günü yapılan açıklamada, her seviyedeki meteoroloji birimlerine, sorumluluk alma ve izleme, tahmin, erken uyarı ve risk değerlendirmesini güçlendirme çağrısı yapıldı.

İdare, ulusal, bölgesel, ilçe ve belediye düzeyindeki birimler arasında koordinasyonun artırılması ve sahadaki acil durum meteoroloji destek ekipleri ve uzmanlarından tam anlamıyla yararlanılması gerektiğini de vurguladı.

İdareden bir yetkili, arama kurtarma sahası ve çevre bölgelerdeki olası hava olaylarına yönelik izleme, tahmin, erken uyarı ve risk değerlendirmelerinde yeni teknoloji ve yöntemlerin kullanılacağını belirtti.

İdare, risk algısının iyileştirilmesini ve acil durum müdahale kapasitelerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla uluslararası işbirliğini ve teknolojik inovasyonu da artıracak.

Nepal'de meydana gelen ani buzul çökmesinin tetiklediği heyelan, 26 Ağustos'ta Gyirong Sınır Kapısı'nı vurmuştu. Bölge yönetiminin açıkladığı son verilere göre, heyelanda 16 kişi hayatını kaybetti, 546 kişiden ise an itibarıyla haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Gyirong Sınır Kapısı'ndaki heyelan sonrası meteorolojik desteği güçlendirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Gyirong Sınır Kapısı'ndaki heyelan sonrası meteorolojik desteği güçlendirecek - Son Dakika
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