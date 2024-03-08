Çin, Hainan\'da Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası İnşa Ediyor

WENCHANG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang kentinde Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahasının inşaatı devam ediyor. Fırlatma sahasının 1 numaralı fırlatma rampası tamamlanmış durumda ve hata ayıklama aşamasında. 2 numaralı fırlatma rampası ise halen inşaat aşamasında ve yönlendirme teknesinin ana gövdesinin kaplaması tamamlanmış durumda.
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Düzce'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sürücülere ve yolculara sürpriz yapmak için uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler, durdurdukları araçlardaki kadın sürücülere ve yolculara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından hazırlanan videoda, Türkiye, Polonya, Avusturya, Güney Kore, Brezilya ve Japonya'dan sporcular, işaret diliyle güçlü olduklarını ve istediklerini yapabileceklerini mesajını verdi. Videoda sporcuların mesajı, 7 dilde alt yazılı olarak yer aldı.
Pendik'te ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan, ev sahiplerinden habersiz evleri için satış ilanı verip ön ödeme toplayarak emlak dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Pendik'te açtıkları emlak şirketi üzerinden ilan sitelerine daire satışı ilanı verip, sonradan görüştükleri vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarına yönelik çalışma yürüttü.
Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sunarak kendi ekosistemini değiştirmeye devam ediyor. Avrupa Birliği bölgesinde geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor. Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Güncelleme ile birlikte App Store'da büyük değişiklikler, Apple Podcasts'te transkriptler, HomePod için SharePlay özelliği ve yeni emoji karakterleri gibi birçok özellik kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca CarPlay, iMessage güvenlik güncellemesi ve gelecekteki özelliklere dair işaretler de güncelleme ile birlikte geliyor.
Salesforce, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin idari yüklerini azaltmayı amaçlayan iki yeni yapay zeka aracını tanıttı. Einstein Copilot: Health Actions, doktorların hasta yönetimini kolaylaştırırken, Assessment Generation: Değerlendirme oluşturma aracı ise sağlık çalışanlarının hastalarla ilgili kritik bilgileri daha hızlı işlemelerine yardımcı oluyor. Bu teknolojik yenilikler, sağlık sektöründe daha etkili ve verimli hizmetler sunulmasını sağlayabilir ve çalışan tükenmişliği sorununa çözüm olabilir.
Telegram'ın yeni güncellemesiyle kullanıcılar artık bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek. Ayrıca işletme hesapları otomatik cevap verebilme ve metin renklendirme gibi özelliklere de sahip olacak. Telegram'ın bu atılımı, küçük işletme sahipleri için büyük bir avantaj sağlıyor.
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