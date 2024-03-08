Çin, Hainan\'da Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası İnşa Ediyor

Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sundu

Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sunarak kendi ekosistemini değiştirmeye devam ediyor. Avrupa Birliği bölgesinde geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor. Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Güncelleme ile birlikte App Store'da büyük değişiklikler, Apple Podcasts'te transkriptler, HomePod için SharePlay özelliği ve yeni emoji karakterleri gibi birçok özellik kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca CarPlay, iMessage güvenlik güncellemesi ve gelecekteki özelliklere dair işaretler de güncelleme ile birlikte geliyor.