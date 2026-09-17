Çin, Hainan'dan 25 uyduluk 25. alçak yörünge grubunu uzaya fırlattı

Çin, Hainan'dan 25 uyduluk 25. alçak yörünge grubunu uzaya fırlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, Hainan eyaletindeki ticari uzay aracı fırlatma alanından Uzun Yürüyüş-12 roketiyle 25. alçak yörünge uydu grubunu uzaya gönderdi. Beijing saatiyle 08.32'de fırlatılan uydular planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
WENCHANG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'dan fırlatılan ve 25. alçak yörünge uydu grubunu taşıyan Uzun Yürüyüş-12 roketi, 17 Eylül 2026.
Çin perşembe günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan ticari uzay aracı fırlatma alanından uzaya yeni bir grup internet uydusu gönderdi.
Beijing saatiyle 08.32'de Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle fırlatılan 25. alçak yörünge uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi. (Fotoğraf: Meng Zhongde/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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