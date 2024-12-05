Çin, Hainan'ı Küresel Ticaret Merkezi Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Hainan'ı Küresel Ticaret Merkezi Yapacak

Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın tanıtımında uluslararası işbirliğine vurgu yaptı.

05.12.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, üst düzey dışa açılma politikasıyla kalkınmaya bağlılığının sürdüğünü söyledi. Wang, çarşamba günü yaptığı açıklamada piyasa odaklı, hukuka dayanan ve uluslararasılaşmış iş ortamını teşvik etmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini desteklemeye ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Wang, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nı dünyaya tanıtmak üzere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

Etkinlikte Hainan ada eyaletinin önde gelen yetkilileri, 500'den fazla katılımcıya sunum yaptı. Etkinliğe 160'tan fazla ülkeden diplomat ve yetkili, uluslararası kuruluş temsilcileri, merkezi ve yerel hükümet yetkilileri ve işletmelerden, uluslararası ticaret birliklerinden ve yerli ve yabancı medyadan temsilciler katıldı.

Çin Haziran 2020'de Hainan adasının tamamını yüzyılın ortasına kadar küresel olarak etkili ve üst düzey serbest ticaret limanı haline getirmeyi amaçlayan bir ana plan yayımlamıştı.

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşasının devam ettiğini kaydeden Wang, bölgenin açık ve kalkınmış yeni ve dinamik bir ortamı sunarak yatırım ve iş yapmak için artan sayıda bölgesel ve küresel işletmeyi kendine çektiğini ifade etti.

Wang, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın Çin'in kurumsal açılımının yeni ufku, karşılıklı fayda sağlayan bölgesel işbirliği için yeni bir cazibe merkezi ve ekonomik küreselleşmeye güç veren yeni bir lokomotif haline geldiğini söyledi.

Bakan, "Görmek inanmaktır ve herkesi Hainan'ı ziyaret edip ilk elden deneyim kazanmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Wang, Çin'in dışa açık, yenilikçi, yeşil, kapsayıcı ve barışçıl kalkınmaya bağlı kalacağını söyledi.

Bakan, "Çin'i tercih etmek fırsatları seçmek, Çin'i kucaklamak ise geleceği kucaklamak demektir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Etkinlik, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Hainan'ı Küresel Ticaret Merkezi Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
16:44 ’’Esenyurt’a döneceğiz’’ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:56 Suriye’de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi Suriye'de Hama düğümü: Muhalifler operasyon başlattı, çatışmalar şiddetlendi
22:53 Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi Türk Televizyonlarında Bir İlk: HTŞ Lideri İlk Kez TV100 Tarafından Görüntülendi
22:53 Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Edin Dzeko, servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 18:06:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Hainan'ı Küresel Ticaret Merkezi Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.