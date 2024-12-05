Çin, Hainan'ı Küresel Ticaret Merkezi Yapacak

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BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, üst düzey dışa açılma politikasıyla kalkınmaya bağlılığının sürdüğünü söyledi. Wang, çarşamba günü yaptığı açıklamada piyasa odaklı, hukuka dayanan ve uluslararasılaşmış iş ortamını teşvik etmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini desteklemeye ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Wang, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nı dünyaya tanıtmak üzere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

Etkinlikte Hainan ada eyaletinin önde gelen yetkilileri, 500'den fazla katılımcıya sunum yaptı. Etkinliğe 160'tan fazla ülkeden diplomat ve yetkili, uluslararası kuruluş temsilcileri, merkezi ve yerel hükümet yetkilileri ve işletmelerden, uluslararası ticaret birliklerinden ve yerli ve yabancı medyadan temsilciler katıldı.

Çin Haziran 2020'de Hainan adasının tamamını yüzyılın ortasına kadar küresel olarak etkili ve üst düzey serbest ticaret limanı haline getirmeyi amaçlayan bir ana plan yayımlamıştı.

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşasının devam ettiğini kaydeden Wang, bölgenin açık ve kalkınmış yeni ve dinamik bir ortamı sunarak yatırım ve iş yapmak için artan sayıda bölgesel ve küresel işletmeyi kendine çektiğini ifade etti.

Wang, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın Çin'in kurumsal açılımının yeni ufku, karşılıklı fayda sağlayan bölgesel işbirliği için yeni bir cazibe merkezi ve ekonomik küreselleşmeye güç veren yeni bir lokomotif haline geldiğini söyledi.

Bakan, "Görmek inanmaktır ve herkesi Hainan'ı ziyaret edip ilk elden deneyim kazanmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Wang, Çin'in dışa açık, yenilikçi, yeşil, kapsayıcı ve barışçıl kalkınmaya bağlı kalacağını söyledi.

Bakan, "Çin'i tercih etmek fırsatları seçmek, Çin'i kucaklamak ise geleceği kucaklamak demektir" dedi.