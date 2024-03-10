Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi İkinci Oturumu Sonlandı - Son Dakika
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Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi İkinci Oturumu Sonlandı

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ikinci oturumu, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış toplantısıyla sona erdi. Toplantıda çeşitli konular ele alındı ve önemli kararlar alındı.

10.03.2024 14:37
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BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ikinci oturumunun kapanış toplantısı Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi, 10 Mart 2024. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi İkinci Oturumu Sonlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi İkinci Oturumu Sonlandı - Son Dakika
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