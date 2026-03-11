Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Toplandı

Çin'de danışma meclisi işlevi gören Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) 14. döneminin 4. yıllık genel kurul toplantısının kapanış oturumu yapıldı.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Vang Huning ile ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelenleri katıldı.

ÇHSDK delegeleri, oturumda ulusal komite çalışma raporunu, danışma organının yeni dönem önerilerini içeren raporu ve genel kurul siyasi kararını oylayarak kabul etti.

Çin siyasal sistemi içinde danışma meclisi işlevini yerine getiren ÇHSDK'nin, toplumun farklı kesimlerini temsil eden 2 binden fazla üyesi bulunuyor.

Meclis, yıllık genel kurul toplantısını yasama organı niteliğindeki Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ile aynı günlerde yapıyor. Ülkenin siyasi ve ekonomik yönünü belirleyen eş zamanlı genel kurul toplantıları, "Lianghui" (İki Oturum) olarak anılıyor.

ÇHSDK'nin 14. döneminin 4. genel kurulu 4 Mart'taki açılış oturumuyla başlamıştı.