Çin, Hamaney\'in Cenaze Töreninde Temsil Edilecek

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı He Wei, eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada He'nin, 3 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninde Çin'i temsil edeceğini söyledi.
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