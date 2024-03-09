Çin, Hava ve Su Kirliliğini Azaltma Tedbirleriyle Ekolojik Çevrede İyileşme Kaydetti - Son Dakika
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Çin, Hava ve Su Kirliliğini Azaltma Tedbirleriyle Ekolojik Çevrede İyileşme Kaydetti

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, hava ve su kirleticilerini azaltmaya yönelik hızlandırılmış tedbirler sayesinde 2023 yılında ekolojik çevrede genel ve istikrarlı bir iyileşme kaydettiklerini açıkladı. Hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olan PM2.5 yoğunluğunun hedeflenen rakamlardan daha düşük olduğunu belirten Bakan Huang, ayrıca su kalitesinin de belirlenen hedeften daha yüksek olduğunu ifade etti. Çin, üst düzey eko-çevre koruma tedbirleriyle hava ve su kalitesini iyileştirme, su ekolojisinin eski haline getirme ve kırsal çevrenin korunması gibi hedeflere yönelik çalışmalarını sürdürecektir.

09.03.2024 15:50  Güncelleme: 15:52
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BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, hava ve su kirleticilerini azaltmaya yönelik hızlandırılmış tedbirler sayesinde 2023 yılında ekolojik çevrede genel ve istikrarlı bir iyileşme kaydettiklerini söyledi.

Huang, Cuma günü devam eden "İki Toplantı" çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olan PM2.5 yoğunluğunun, il düzeyi ve üzerindeki 339 kentte metreküp başına ortalama 30 mikrogram olduğunu kaydederek bu rakamın, yıllık hedeften metreküp başına 3 mikrogram daha düşük olduğunu belirtti.

Bakan, 2019'daki rakamla karşılaştırıldığında, 2023'teki rakamın metreküp başına 6 mikrogram azalarak yüzde 16,72'lik bir düşüşe işaret ettiğini dile getirdi.

Geçen yıl toz fırtınaları ve diğer aşırı hava olaylarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yoğun tedbirler alındığını söyleyen bakan, bu tedbirler arasında çelik endüstrisinde ultra düşük emisyonlu dönüşümlerin uygulanması ve kömür kullanımını azaltmak için kırsal alanlarda temiz ısıtmanın teşvik edilmesini sıraladı.

Huang, su kalitesiyle ilgili olarak ise ülkedeki izlenen bölümlerin yüzde 89,4'ünün oldukça iyi yüzey suyu kalitesine sahip olduğunu ve bunun 14. Beş Yıllık Plan çerçevesinde belirlenen hedeften 4,4 yüzde puan daha yüksek olduğunu belirtti.

Bakan, Çin'in 2024 yılında hava ve su kalitesinin iyileştirilmesi, su ekolojisinin eski haline getirilmesi, kırsal çevrenin korunması ve tehlikeli atık risklerinin yönetilmesi gibi üst düzey eko-çevre koruma tedbirleriyle yüksek kaliteli kalkınmayı destekleyeceğini ifade etti.

Huang, güzel bir Çin'in inşası için pilot bölgeler kurulması ve özellikle sera gazı emisyonlarının gönüllü azaltılmasına yönelik ulusal karbon emisyon piyasalarının kurulması gibi diğer tedbirlerin de alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Hava ve Su Kirliliğini Azaltma Tedbirleriyle Ekolojik Çevrede İyileşme Kaydetti - Son Dakika

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