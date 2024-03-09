BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, hava ve su kirleticilerini azaltmaya yönelik hızlandırılmış tedbirler sayesinde 2023 yılında ekolojik çevrede genel ve istikrarlı bir iyileşme kaydettiklerini söyledi.
Huang, Cuma günü devam eden "İki Toplantı" çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin önemli bir göstergesi olan PM2.5 yoğunluğunun, il düzeyi ve üzerindeki 339 kentte metreküp başına ortalama 30 mikrogram olduğunu kaydederek bu rakamın, yıllık hedeften metreküp başına 3 mikrogram daha düşük olduğunu belirtti.
Bakan, 2019'daki rakamla karşılaştırıldığında, 2023'teki rakamın metreküp başına 6 mikrogram azalarak yüzde 16,72'lik bir düşüşe işaret ettiğini dile getirdi.
Geçen yıl toz fırtınaları ve diğer aşırı hava olaylarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yoğun tedbirler alındığını söyleyen bakan, bu tedbirler arasında çelik endüstrisinde ultra düşük emisyonlu dönüşümlerin uygulanması ve kömür kullanımını azaltmak için kırsal alanlarda temiz ısıtmanın teşvik edilmesini sıraladı.
Huang, su kalitesiyle ilgili olarak ise ülkedeki izlenen bölümlerin yüzde 89,4'ünün oldukça iyi yüzey suyu kalitesine sahip olduğunu ve bunun 14. Beş Yıllık Plan çerçevesinde belirlenen hedeften 4,4 yüzde puan daha yüksek olduğunu belirtti.
Bakan, Çin'in 2024 yılında hava ve su kalitesinin iyileştirilmesi, su ekolojisinin eski haline getirilmesi, kırsal çevrenin korunması ve tehlikeli atık risklerinin yönetilmesi gibi üst düzey eko-çevre koruma tedbirleriyle yüksek kaliteli kalkınmayı destekleyeceğini ifade etti.
Huang, güzel bir Çin'in inşası için pilot bölgeler kurulması ve özellikle sera gazı emisyonlarının gönüllü azaltılmasına yönelik ulusal karbon emisyon piyasalarının kurulması gibi diğer tedbirlerin de alınacağını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Çin, Hava ve Su Kirliliğini Azaltma Tedbirleriyle Ekolojik Çevrede İyileşme Kaydetti - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı paydaşları ile Alpu ilçesini ziyaret etti. Hatipoğlu, Alpu Belediye Başkan adayı Alparslan Kokulu ve çiftçiler tarafından karşılandı. Hatipoğlu, Alpulu vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na verilen destekten memnuniyet duyduğunu ve hizmetlerini gerçekleştireceklerine inandığını belirtti. Ayrıca, muhtarlarla da bir araya gelen Hatipoğlu, Alpu'daki sorunların çözümü için projeler hazırlandığını ve 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan aranan cinayet zanlısı Aslanbucak Mahallesi'nde yakalandı. Zanlı, adliyede tutuklandı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto'ya 3-0 yenildi. Maçın setleri 22-25, 18-25, 16-25 olarak sonuçlandı. Toplam süre ise 73 dakika oldu.
Sinop'un Kabalı köyünde gerçekleşen silahlı yağma olayının aydınlatılması için yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu, tabanca ve av tüfeği fişeği ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde, ramazan ayının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı açıklandı. Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, 250 gram ramazan pidesinin 15 TL, 300 gram pidesinin ise 20 TL'den satılacağını duyurdu.
İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinde banka ATM'lerine yapılan hırsızlık olaylarının ardından yapılan soruşturma sonucunda 12 şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarından elde edilen görüntülerde, şahısların ATM'lerin para yatırma ünitelerine zarar vererek paraları çaldığı görülüyor. Operasyon sonucunda toplamda 393 bin 600 lira ele geçirildi ve 10 şüpheli tutuklandı.
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde bulunan hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti. Ziyarette Balkanlar misyon ve vizyonu doğrultusunda Trakya Üniversitesinin faaliyetleri ve iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Balkan Üniversiteler Birliği hakkında da bilgi verildi.
Sivas'ta bıçakla yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi genç, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından Demirel'in cenazesi Konya'ya getirildi ve öğle namazını müteakip Merkez Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılanlar, Demirel'in saldırı sonucu hayatını kaybettiğini ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?