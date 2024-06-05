Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Başbakanı Modi'yi tebrik etti

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BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hindistan'daki seçimleri kazanan Başbakan Narendra Modi'yi tebrik ettiklerini dile getirdi.

Mao, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, sağlam ve istikrarlı bir Çin-Hindistan ilişkisinin her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini, ayrıca bölgede ve dünya genelinde barış ve kalkınmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Sözcü, iki ülkenin ve iki halkın temel çıkarları doğrultusunda ilerlemek, genel durumu ve geleceği göz önünde bulundurmak ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine yön vermek üzere Hindistan'la birlikte çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Hindistan'da iktidarda olan Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi liderliğindeki Ulusal Demokratik İttifakı, 2024 Hindistan genel seçimlerini kazanarak federal parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi'nde (Lok Sabha) sandalyelerin çoğunluğunu elde etti.

Hindistan Seçim Komisyonu, Çarşamba günü erken saatlerde internet sitesinde resmi verileri yayımlayarak, koalisyonun bir sonraki hükümeti kurmaya hazır olduğunu duyurdu.