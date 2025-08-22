Çin, Hindistan'ın Taiwan Açıklamalarından Rahatsız - Son Dakika
Çin, Hindistan'ın Taiwan Açıklamalarından Rahatsız

22.08.2025 11:49
Çin, Hindistan'ın Taiwan konusundaki tutumunu eleştirerek egemenliğine yönelik tehditle ilgili endişelerini açıkladı.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hindistan'daki bazı kişilerin Taiwan meselesinde Çin'in egemenliğini baltalamaya ve Çin-Hindistan ilişkilerinin gelişmesini engellemeye yönelik girişimlerinden büyük memnuniyetsizlik duyduklarını söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın Taiwan konusundaki tutumuna ilişkin sözlerinin yanlış aktarıldığı yönündeki açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Çin, bu duruma ilişkin ciddi endişelerini ifade etmekte ve bu duruma kesinlik karşı çıkmaktadır" diyen sözcü, söz konusu haberlerin Hindistan hükümeti kaynaklı olduğunu belirtti.

İki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerin dökümlerini yayımladıklarını hatırlatan Mao, Hindistan tarafından yapılan sözde "açıklık getirme" açıklamasının Çin için sürpriz olduğunu ve bu açıklamanın gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.

Dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan sözcü, bu durumun Hindistan'ın da aralarında bulunduğu uluslararası toplumda kabul gören bir mutabakat olduğunu sözlerine ekledi.

Mao, "Hindistan'ın tek Çin ilkesine ciddi şekilde bağlı kalmasını, hassas konuları uygun şekilde ele almasını ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini desteklemesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

10:41
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
