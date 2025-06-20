Çin, HMS Spey'nin Tayvan Boğazı Geçişine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çin, HMS Spey'nin Tayvan Boğazı Geçişine Tepki Gösterdi

20.06.2025 11:08
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Çin, İngiliz gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini kınayarak barışa tehdit olduğunu savundu.

Çin, İngiliz donanmasına ait savaş gemisinin, egemenlik ihtilafına konu olan Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki gösterdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, komutanlığa bağlı güçlerin gemiyi seyri boyunca takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, geminin geçişinin Tayvan Boğazı'nda sorun yaratmaya, barışın ve istikrarın altını oymaya yönelik bilinçli bir girişim olduğu savunuldu.

Komutanlığa bağlı birliklerin daima teyakkuzda olduğu vurgulanan açıklamada, her türlü tehdit ve provokasyona karşı kararlı tedbirler alınacağı ifade edildi.

İngiliz donanmasına ait açık deniz devriye gemisi HMS Spey, 18 Haziran'da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Donanmadan yapılan açıklamada, geminin uzun süre önce planlanmış görevlendirme kapsamında Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı, geminin geçişinin uluslararası hukuka uygun olduğu belirtilmişti.

Tayvan'dan geçişe destek

Tayvan'daki hükümet ise savaş gemisinin geçişine desteğini bildirdi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İngiliz tarafının bir kez daha Tayvan Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini savunmak için somut eylemde bulunmasını ve Tayvan Boğazı'nın uluslararası sular olduğuna yönelik tavrını ortaya koymasını memnuniyetle karşılıyor ve onaylıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bir İngiliz savaş gemisi, en son 2021 yılında Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. İngiltere ve diğer ülkelerin bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, HMS Spey'nin Tayvan Boğazı Geçişine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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