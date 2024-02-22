Çin, Hualong-1 Reaktörleriyle Nükleer Enerji Santrali İnşaatına Başladı

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BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Zhangzhou kentinde, yerli olarak geliştirilen Hualong-1 reaktörlerinin kullanıldığı Zhangzhou nükleer enerji santralinin ikinci aşamasının inşaatı başladı.

Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin (CNNC) verdiği bilgilere göre, ilk dört Hualong-1 ünitesi tamamlanarak işletmeye alındı.

Zhangzhou nükleer enerji santrali projesi, her biri 1 milyon kilovat elektrik üretme kapasitesine sahip 6 nükleer enerji ünitesinden oluşacak şekilde planlandı.

Hualong-1 reaktörleri, iki nükleer enerji devi olan Çin Genel Nükleer Enerji Grubu ve CNNC tarafından tasarlandı.

CNNC'ye göre, Hualong-1 nükleer enerji ünitelerinin her biri yılda 10 milyar kilovat-saati aşkın elektrik üreterek, orta düzeyde gelişmiş ülkelerde yıllık üretim talebini ve 1 milyon kişinin ev elektriği talebini karşılayabiliyor.