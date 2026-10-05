Çin, Huangyan Adası üzerinde Filipinler'e ait C-208 uçağını uzaklaştırdığını bildirdi - Son Dakika
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Çin, Huangyan Adası üzerinde Filipinler'e ait C-208 uçağını uzaklaştırdığını bildirdi

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Çin, Filipinler'e ait C-208 uçağını, Huangyan Adası üzerindeki hava sahasına izinsiz girdiği gerekçesiyle uyardığını ve uzaklaştırdığını bildirdi. Çin, bölgenin kendi toprağı olduğunu savunarak Manila'ya hak ihlallerine ve kışkırtıcı eylemlere son verme çağrısı yaptı.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde uçuş yapan Filipinler'e ait uçağı bölgeden uzaklaştırdığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Çin Denizi'nin bulunduğu bölgeden sorumlu Güney Cephe Komutanlığının Sözcüsü Cay Şıçın, Filipinler'e ait "C-208" (Cessna 208) tipi uçağın, Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı sığlığın üzerindeki "hava sahasına" izinsiz girdiğini belirtti.

Bölgenin Çin'in toprakları içinde olduğunu, Filipinler'in eylemlerinin Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini savunan Sözcü Cay, komutanlığa bağlı hava ve deniz unsurlarının uçağı kanun ve düzenlemelere uygun olarak uyardığını ve uzaklaştırdığını ifade etti.

Cay, Manila yönetimine bölgedeki hak ihlallerine ve kışkırtıcı eylemlerine son verme çağrısı yaptı.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan deniz bendi Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede, 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüştü. Sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandıkları İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA
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