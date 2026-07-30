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Çin, Huangyan Dao'yu Savundu

Çin, Huangyan Dao\'yu Savundu
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Çin, Huangyan Dao'nun kendi toprağı olduğunu belirterek, Filipinler'in girişimlerini reddetti.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu belirterek, Filipinler'in bölgedeki meşru olmayan girişimlerinin kesinlikle başarısız olacağını söyledi.

Jiang, perşembe günkü basın toplantısında, Filipinler'e ait resmi gemilerin son dönemde Huangyan Dao yakınlarındaki sulara izinsiz girmesi ile Filipinler, ABD ve Japonya'nın bölgede düzenlediği sözde ortak devriyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filipinler'in topraklarının bir dizi uluslararası antlaşmayla belirlendiğini ve Huangyan Dao'nun bu sınırların dışında yer aldığını belirten Jiang, Filipinler tarafı ne tür hileler yaparsa yapsın ya da kimden destek almaya çalışırsa çalışsın bu gerçeğin değişmeyeceğini ifade etti.

Sözcü, Çin ordusunun her zaman yüksek teyakkuz halinde olacağını, hak ihlallerine ve provokatif eylemlere kararlılıkla karşı koyacağını, ulusal toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarını korumak için somut adımlar atacağını ve Güney Çin Denizi'nde barış ile istikrarı muhafaza edeceğini vurguladı.

Jiang ayrıca, ilgili ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması ve bölgesel barış ile istikrarı zedelememesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Huangyan Dao'yu Savundu - Son Dakika

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