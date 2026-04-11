Çin, İç Moğolistan\'da Yeni Serbest Ticaret Bölgesi Kurdu

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin, yeni kurulan Çin (İç Moğolistan) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'ni dışa açılmada önemli bir merkez ve yüksek kaliteli kalkınmanın örnek modellerinden biri haline getirmeyi planlıyor. Çin Ticaret Bakanlığı ve İç Moğolistan yetkilileri, cuma günü düzenlenen Devlet Konseyi politika bilgilendirme toplantısında bölgenin yol haritasını paylaştı.

Çin'in kuzeydoğusu, kuzeyi ve kuzeybatısını kapsayan ve Rusya ile Moğolistan'a sınır komşusu olan İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Çin'in kuzeye açılımının ön cephesi olarak hizmet veriyor. Dış dünyaya açık 20 limana sahip olan bölge, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin hem doğu hem de orta koridorlarına sahip olan tek eyalet düzeyindeki bölge konumunda.

119,74 kilometrekarelik bir alanı kaplayan pilot bölge, İç Moğolistan'ın merkezi Hohhot, kuzey sınır kenti Manzhouli ve Çin-Moğolistan sınırındaki kara limanı Erenhot'ta bulunan üç alt bölgeden oluşuyor. Her bir alt bölge, farklı işlevlere ve yerel koşullara uyarlanmış sektörlerin gelişimine odaklanıyor.

Çin'in yüksek standartlı dışa açılıma yönelik çabalarının en son adımı olan Çin (İç Moğolistan) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulmasıyla birlikte, ülkede pilot serbest ticaret bölgelerinin sayısı 23'e çıktı.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi İcra Başkan Yardımcısı Huang Zhiqiang, yatırım ve ticaretin kolaylaştırılması, sağlam bir inovasyon ekosistemi, avantajlı endüstrilerin bir araya gelmesi ve canlı uluslararası alışveriş ile ön plana çıkan yüksek standartlı bir serbest ticaret parkı inşa etmek için çalışacaklarını söyledi.

Huang, bu amaçla bölgenin, Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru'nun gelişimine ve ulusal kuzeye açılma stratejisine daha iyi hizmet etmek üzere açık ekonomiye yönelik yeni itici güçler geliştireceğini belirtti.

Bölgenin kendine özgü ve avantajlı sektörlerinin yenilikçi gelişimini teşvik etmek için her türlü çabayı göstereceğini belirten Huang, yeni enerji, yeni malzemeler, biyotıp ve yeni nesil bilgi teknolojisi gibi yükselen stratejik sektörlerin gelişiminin hızlandırılacağını kaydetti.