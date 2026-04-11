Çin, İç Moğolistan'da Yeni Serbest Ticaret Bölgesi Kurdu - Son Dakika
Çin, İç Moğolistan'da Yeni Serbest Ticaret Bölgesi Kurdu

Çin, İç Moğolistan\'da Yeni Serbest Ticaret Bölgesi Kurdu
11.04.2026 13:37
Çin, İç Moğolistan'da yüksek kaliteli kalkınmayı hedefleyen yeni bir serbest ticaret bölgesi kurdu.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin, yeni kurulan Çin (İç Moğolistan) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'ni dışa açılmada önemli bir merkez ve yüksek kaliteli kalkınmanın örnek modellerinden biri haline getirmeyi planlıyor. Çin Ticaret Bakanlığı ve İç Moğolistan yetkilileri, cuma günü düzenlenen Devlet Konseyi politika bilgilendirme toplantısında bölgenin yol haritasını paylaştı.

Çin'in kuzeydoğusu, kuzeyi ve kuzeybatısını kapsayan ve Rusya ile Moğolistan'a sınır komşusu olan İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Çin'in kuzeye açılımının ön cephesi olarak hizmet veriyor. Dış dünyaya açık 20 limana sahip olan bölge, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin hem doğu hem de orta koridorlarına sahip olan tek eyalet düzeyindeki bölge konumunda.

119,74 kilometrekarelik bir alanı kaplayan pilot bölge, İç Moğolistan'ın merkezi Hohhot, kuzey sınır kenti Manzhouli ve Çin-Moğolistan sınırındaki kara limanı Erenhot'ta bulunan üç alt bölgeden oluşuyor. Her bir alt bölge, farklı işlevlere ve yerel koşullara uyarlanmış sektörlerin gelişimine odaklanıyor.

Çin'in yüksek standartlı dışa açılıma yönelik çabalarının en son adımı olan Çin (İç Moğolistan) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulmasıyla birlikte, ülkede pilot serbest ticaret bölgelerinin sayısı 23'e çıktı.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi İcra Başkan Yardımcısı Huang Zhiqiang, yatırım ve ticaretin kolaylaştırılması, sağlam bir inovasyon ekosistemi, avantajlı endüstrilerin bir araya gelmesi ve canlı uluslararası alışveriş ile ön plana çıkan yüksek standartlı bir serbest ticaret parkı inşa etmek için çalışacaklarını söyledi.

Huang, bu amaçla bölgenin, Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru'nun gelişimine ve ulusal kuzeye açılma stratejisine daha iyi hizmet etmek üzere açık ekonomiye yönelik yeni itici güçler geliştireceğini belirtti.

Bölgenin kendine özgü ve avantajlı sektörlerinin yenilikçi gelişimini teşvik etmek için her türlü çabayı göstereceğini belirten Huang, yeni enerji, yeni malzemeler, biyotıp ve yeni nesil bilgi teknolojisi gibi yükselen stratejik sektörlerin gelişiminin hızlandırılacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin, İç Moğolistan'da Yeni Serbest Ticaret Bölgesi Kurdu - Son Dakika

Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
13:12
ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:18
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
