Çin İhracatçılara İç Pazar Desteği

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ihracat zorluklarıyla karşılaşan dış ticaret şirketlerinin iç pazara yönelmelerine yardımcı olacaklarını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü He Yongqian, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergisi önlemlerini kötüye kullanarak Çin'in meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, ikili ticareti engellediğini ve Çinli dış ticaret işletmelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Sözcü, Çin'in süreci iyi şekilde yönetmeye odaklanacağını ve dış ortamın "belirsizliğine" karşı "kesinliğini" koruma kalkanı olarak kullanacağını belirtti.

Tüketim malları takas programları, Yüksek Kaliteli Dış Ticaret Malları Çin Turu gibi girişimler ve iç ve dış ticaretin entegrasyonu gibi yaklaşımlara dikkat çeken He, ihracatçıların iç pazarın keşfinde bu yaklaşımları kullanabileceğini vurguladı.

Çin'in ekonomi ve dış ticareti istikrara kavuşturmayı amaçlayan politikalarla desteklenen geniş pazar potansiyelini açığa çıkarmaya devam ettiğini belirten sözcü, Çin'in dış ticaretinin çeşitli risk ve zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğunu ifade etti.