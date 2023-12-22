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Çin ile Lüksemburg arasındaki ilk direkt uçuş rotası başladı - Son Dakika
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Çin ile Lüksemburg arasındaki ilk direkt uçuş rotası başladı

146 yolcu taşıyan bir uçağın Lüksemburg Havalimanı'na iniş yapmasıyla Çin ile Lüksemburg arasındaki ilk direkt uçuş rotası başlamış oldu. Yolcular, sıcak bir karşılama ile karşılandı. İlk aşamada haftada bir gidiş-dönüş seferi yapılacak olan bu yeni hava yolu rotası, seyahat süresini birkaç saat azaltıyor.

Çin ile Lüksemburg arasındaki ilk direkt uçuş rotası başladı
22.12.2023 - 12:37,
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LÜKSEMBURG, 22 Aralık (Xinhua) -- 146 yolcu taşıyan bir uçağın Perşembe akşamı Lüksemburg Havalimanı'na iniş yapmasıyla Çin ile Lüksemburg arasındaki ilk direkt uçuş rotası başlamış oldu.

Çoğunluğu Çinli olan yolcular, Lüksemburg Havalimanı CEO'su Alexander Flassak ve Çin'in Lüksemburg Büyükelçisi Hua Ning tarafından sıcak şekilde karşılandı.

Flassak, "Çin'e direkt bağlantı sağlayan bu yolcu seferini yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bunu gerçekleştirmek için birkaç yıldır çalışıyorduk" dedi.

Lüksemburg tarafı, iki ülke arasındaki mevcut kargo uçuşlarının "Çin ile güçlü bir bağlantı" niteliğinde olduğunu belirterek, gelecekte Çin'den ve Çin'e doğru daha fazla direkt yolcu seferi gerçekleştirmek için sabırsızlandıklarını belirtti.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Zhengzhou kentinden hareket eden uçaktan inerken Xinhua'ya konuşan Zhang soyadlı bir yolcu, uçuştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zhang, "Bunu uzun zamandır bekliyorduk. Nihayet, Zhengzhou'dan Lüksemburg'a aktarmasız uçabiliyoruz. Son derece mutluyuz" dedi.

İlk aşamada hava rotasında haftada bir gidiş-dönüş seferi yapılacak. Gidiş seferleri her Perşembe yerel saatle 14.50'de Zhengzhou'dan kalkışlı olacak ve aynı gün saat 19.00'da Lüksemburg'a varacak. Dönüş seferleri ise Cuma günleri yerel saatle 15.00'te Lüksemburg'dan kalkışlı olup Cumartesi günleri sabah 8.10'da Zhengzhou kentine ulaşacak.

Önceki aktarmalı uçuşlarla kıyaslandığında, yeni hava yolu rotası, seyahat süresini birkaç saat azaltıyor.

Kaynak: Xinhua
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