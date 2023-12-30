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Çin ile Nikaragua arasındaki serbest ticaret anlaşması 2024'te yürürlüğe girecek - Son Dakika
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Çin ile Nikaragua arasındaki serbest ticaret anlaşması 2024'te yürürlüğe girecek

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile Nikaragua arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. Anlaşma ile ikili ticaretteki malların büyük bir kısmı gümrük vergisinden muaf tutulacak ve tarifeler kademeli olarak kaldırılacak. Ayrıca, Çin bu anlaşma ile sınır ötesi hizmet ticareti ve yatırım için negatif liste yöntemini kullanacak. Anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğini artırması ve her iki ülkenin işletmelerine ve halklarına fayda sağlaması bekleniyor.

Çin ile Nikaragua arasındaki serbest ticaret anlaşması 2024\'te yürürlüğe girecek
30.12.2023 - 12:48,
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BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin ile Nikaragua arasındaki serbest ticaret anlaşması 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Çin Ticaret Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Ağustos 2023'te imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için her iki ülkenin de iç prosedürlerini tamamladığını belirtti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ikili ticaretteki malların yaklaşık yüzde 60'ı gümrük vergisinden muaf tutulacak ve yüzde 95'in üzerindeki tarifeler ise kademeli olarak kaldırılacak.

Çin bu anlaşma ile sınır ötesi hizmet ticareti ile yatırımı için ilk kez negatif liste yöntemini kullanmış olacak.

Bakanlık anlaşmanın imzalanmasını, Çin-Nikaragua ekonomik ilişkilerinde bir kilometre taşı olarak nitelendirdi. Anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğindeki potansiyeli daha da açığa çıkarması ve iki ülkenin işletmelerine ve halklarına fayda sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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