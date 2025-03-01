Çin İmalat Sektörü Yeniden Genişledi

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BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi şubat ayında 1,1 yüzde puan artışla 50,2 seviyesine yükseldi ve böylelikle yeniden genişleme bölgesine girdi.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi, altındaki değerler ise daralmayı gösteriyor.

Ulusal İstatistik Bürosu istatistikçisi Zhao Qinghe, şubat ayındaki endeks verilerinin Bahar Bayramı tatilinin ardından işletmelerin üretime yeniden başlaması gibi faktörlerden etkilendiğini söyledi.

Büro verilerine göre üretim alt endeksi 52,5, yeni siparişler ise 51,1 olarak gerçekleşti.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ekipman imalat sektörünün şubat ayı satın alma yöneticileri endeks değeri 50,8, yüksek teknoloji imalat sektörünün ise 50,9 olarak gerçekleşti.