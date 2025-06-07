Çin İmalatı ve Yabancı Yatırımlar İçin Çekim Merkezi - Son Dakika
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Çin İmalatı ve Yabancı Yatırımlar İçin Çekim Merkezi

07.06.2025 10:42
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Çin, uluslararası ekonomik ilişkilerde güçlü kalırken, imalat ve yabancı yatırımlar için cazibesini koruyor.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun dünyanın Çin imalatına ihtiyacının sürdüğünü ve Çin pazarının yabancı yatırımlar için her daim çekim merkezi olmaya devam edeceğini söyledi.

Uluslararası ekonomik durum ciddiyetini korurken, Çin'in dünyanın geri kalanıyla olan ticari ve ekonomik ilişkileri güçlü şekilde devam ediyor. Çin'de yılın ilk 5 ayında toplam 101 uluslararası hava kargo rotası açıldı ve 195'in üzerinde haftalık gidiş-dönüş seferi başlatıldı. Çin limanlarındaki kargo işlem hacmi, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 5,755 milyar tona ulaşırken, limanlardaki konteyner işlem hacmi yüzde 7,9 artışla 110 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aştı.

Lin, cuma günkü basın toplantısında Çin'in mal ticaretinin yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 büyüdüğünü, nisan ayındaki ticari büyümeninse ilk çeyreğe göre yüzde 4,3 puan yükseldiğini belirtti.

Sözcü, Çin ekonomisinin canlılığını ortaya çıkarmaya ve ticaretteki direncin güçlenmeye devam ettiğini söyledi. Lin, bu durumun, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun dünyanın Çin'deki imalata olan ihtiyacının devam ettiğini ve Çin pazarının yabancı yatırımlar için her daim çekim merkezi olacağını gösterdiğini vurguladı.

Lin, "Tek taraflılık ve korumacılığı sürdürmek mümkün değil. Bazı ülkelerin inşa ettiği duvarlar ve engeller, Çin'i ortak kalkınma yolunda diğer ülkelerle açık işbirliğine girmekten alıkoymayacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İmalatı ve Yabancı Yatırımlar İçin Çekim Merkezi - Son Dakika

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