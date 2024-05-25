Çin\'in 2023 Yılında Ürettiği Veri Yüzde 22,44 Arttı

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FUZHOU, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in 2023 yılında ürettiği veri, önceki yıla göre yüzde 22,44 artarak 32,85 zetabayta (ZB) ulaştı.

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 7. Dijital Çin Zirvesi'nde Cuma günü açıklanan 2023 Ulusal Veri Kaynakları Araştırma Raporuna göre, Çin'in 2023 yılındaki yapılandırılmamış veri üretimi büyük artış sergiledi. 5G ve yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişiminin yanı sıra akıllı cihazların yaygın kullanımı, içerik oluşturma ve görsel işitsel medya yoluyla toplam veri hacmindeki artışa önemli ölçüde katkıda bulundu.

Çin'in toplam veri depolama hacmi, 2023 yılında 1,73 zetabayta ulaşırken, depolama alanı kullanım oranı yüzde 59'a çıktı.

Rapora göre ülke genelinde 2023 yılı sonu itibariyle 2.200'den fazla bilgi işlem merkezindeki bilgi işlem gücü büyüklüğü önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında arttı. Bilim, kamu, finans ve sanayi sektörlerinin ihtiyacının artmasıyla büyük model eğitimi için bilgi işlem gücüne olan talep de yükseldi.

Raporda Çin'deki veri kaynaklarının genel yönetimi ve kullanımının, etkin veri temininin yetersizliği gibi zorluklar nedeniyle henüz başlangıç aşamasında olduğu da dile getirildi.