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Çin'in 3. nesil süper iletken kuantum bilgisayarı Origin Wukong faaliyete geçti - Son Dakika
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Çin'in 3. nesil süper iletken kuantum bilgisayarı Origin Wukong faaliyete geçti

Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği 3. nesil süper iletken kuantum bilgisayarı Origin Wukong, Anhui eyaletinde faaliyete geçti. Wukong çipi, 72 kübit kapasiteli yerli süper iletken kuantum çipi olarak biliniyor. Bu bilgisayar, en son ve gelişmiş programlanabilir ve teslim edilebilir yazılıma sahip süper iletken kuantum bilgisayarı olarak dikkat çekiyor.

Çin\'in 3. nesil süper iletken kuantum bilgisayarı Origin Wukong faaliyete geçti
07.01.2024 - 12:56,
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HEFEİ, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği 3. nesil süper iletken kuantum bilgisayarı Origin Wukong, Cumartesi günü ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Origin Kuantum Bilgi İşlem Teknolojisi Limited Şirketi'nde faaliyete geçti.

Kuantum bilgisayarı, 72 kübit kapasiteli yerli süper iletken kuantum çipi olan Wukong tarafından destekleniyor. Araştırmacılara göre bu, Çin'in en son ve gelişmiş programlanabilir ve teslim edilebilir yazılıma sahip süper iletken kuantum bilgisayarı.

Anhui Kuantum Hesaplama Mühendisliği Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Kong Weicheng, bilgisayarın üçüncü nesil kuantum hesaplama kontrol sistemiyle entegre edildiğini ve bunun kuantum bilgisayarın genel faaliyet verimliliğini birçok kez artırdığını belirtti.

Anhui Kuantum Hesaplama Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin Kuantum Hesaplama Çipi Eyalet Ana Laboratuvarı Müdür Yardımcısı Jia Zhilong, Wukong çipinin 72 hesaplama ve 126 bağlayıcı olmak üzere 198 kübit kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Wukong'un adı, 72 farklı forma dönüşme yeteneğine sahip efsanevi Çin karakteri Sun Wukong'dan geliyor. İsim, bilgisayarın güçlü ve çok yönlü yeteneklerini simgeliyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in 3. nesil süper iletken kuantum bilgisayarı Origin Wukong faaliyete geçti - Son Dakika
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