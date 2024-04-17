Çin\'in 500 metrelik Radyo Teleskobu FAST, 900\'den fazla yeni pulsar keşfetti

GUİYANG, 17 Nisan (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tek çanaklı ve en hassas radyo teleskobu olan Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 2016'da faaliyete geçmesinden bu yana 900'den fazla yeni pulsar tespit etti.
Pulsarlar ya da diğer adıyla hızlı dönen nötron yıldızları, süpernova patlamaları sonucu ölen büyük yıldızların içine çökmüş çekirdeklerinden oluşuyor.
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi'nde görev yapan bilim insanı Han Jinling, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, keşfedilen pulsarlar arasında 120'den fazla ikili pulsar, 170'i aşkın milisaniye pulsarı ve 80 tane de soluk ve aralıklı pulsar bulunduğunu söyledi.
İlk pulsarın keşfedilmesinden bu yana geçen 50 yılı aşkın sürede tüm dünyada 3.000'den az pulsarın keşfedildiğini kaydeden Han, FAST'ın saptadığı yeni pulsarların sayısının, aynı dönemde yabancı teleskopların saptadığı toplam pulsar sayısının üç katından fazla olduğunu belirtti.
Han, "Bu araştırma, Samanyolu Galaksisi'ndeki ölü yıldızların yoğun kalıntılarının ve ışınım özelliklerinin anlaşılması açısından önemli sonuçlar taşıyor" dedi.
Yerçekimsel radyasyonun ve karadeliklerin varlığını doğrulamakta kullanılabilen ve fizik alanındaki diğer birçok önemli soruyu çözmeye yardımcı olma potansiyeli taşıyan pulsar gözlemi, FAST için oldukça önemli bir görev.
FAST baş mühendisi Jiang Peng, teleskobun performansını iyileştirmek için tüm personelin her türlü çabayı gösterdiğini dile getirdi. Şu anda teleskobun yıllık gözlem süresi 5.300 saat civarında olup bilimsel araştırma başarılarının sürekli üretiminde önemli bir rol oynuyor.
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alan FAST, Ocak 2020'de resmi olarak faaliyete başladı. FAST'ın dünyadaki en hassas radyo teleskobu olduğu düşünülüyor.
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