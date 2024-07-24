Çin'in AG600 Büyük Amfibi Uçağı Sertifikasyon Uçuş Testlerine Geçti - Son Dakika
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Çin'in AG600 Büyük Amfibi Uçağı Sertifikasyon Uçuş Testlerine Geçti

Çin\'in AG600 Büyük Amfibi Uçağı Sertifikasyon Uçuş Testlerine Geçti

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), AG600 büyük amfibi uçağının sertifikasyon uçuş testleri aşamasına geçtiğini duyurdu. AVIC, bu amfibi uçağı ailesinin, Çin'in ilk bağımsız geliştirilen büyük ebatlı özel amaçlı sivil uçak olduğunu söyledi. Uçak, tüm ülkede orman yangınlarıyla mücadele, deniz kurtarma ve diğer acil kurtarma görevlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

24.07.2024 14:38
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BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC), Çin'in AG600 büyük amfibi uçağının sertifikasyon uçuş testleri aşamasına geçtiğini duyurdu.

Çin'in önde gelen uçak üreticisi AVIC Salı günü yaptığı açıklamada Çin Havacılık İdaresi Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyon Merkezi'nin Salı günü AG600 büyük amfibi uçağı ailesinin ilk modeline Tip Denetim Onayı (TIA) verdiğini belirtti.

AG600 büyük amfibi uçağı ailesi, Çin'in acil durum kurtarma kabiliyetlerini güçlendirecek kritik öneme sahip ileri bir havacılık ekipmanı olarak geliştiriliyor.

AG600 serisi amfibi uçakları, entegre uçak şeklinde bir üst gövde ve gemi omurgası şeklindeki alt gövdeden oluşan benzersiz bir konfigürasyona sahip.

AVIC, bu amfibi uçağı ailesinin, Çin'in ilk bağımsız geliştirilen büyük ebatlı özel amaçlı sivil uçak olduğunu söyledi. Uçak, tüm ülkede orman yangınlarıyla mücadele, deniz kurtarma ve diğer acil kurtarma görevlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Kaynak: Xinhua

Ulaşım, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in AG600 Büyük Amfibi Uçağı Sertifikasyon Uçuş Testlerine Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in AG600 Büyük Amfibi Uçağı Sertifikasyon Uçuş Testlerine Geçti - Son Dakika
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