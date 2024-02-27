Çin\'in Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi yüksek kaliteli kalkınmada ilerleme kaydetti

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Beijing-Tianjin- Hebei bölgesi, geçtiğimiz 10 yılda yüksek kaliteli kalkınmada kayda değer ilerleme sergiledi.
Çin, 2014 yılının başlarında, "Jing-Jin-Ji" olarak bilinen bölgesel bir kent kümesi olan Beijing, Tianjing ve Hebei'nin kalkınmasını koordine etmek üzere kilit önemde bir strateji başlatmıştı.
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu kıdemli yetkilisi Guo Lanfeng, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, bölgenin kapsamlı bir ulaştırma sistemi inşasında mesafe kat ettiğini, bunun da kentsel yönetim ve bölge genelindeki eşgüdümlü kalkınmanın iyileştirilmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Guo, bölgedeki büyük kentler arasında 1 ila 1,5 saatlik bir trafik döngüsünün temel anlamda oluşturulduğunu belirtti.
Bölge, son 10 yılda ekolojik çevre konusunda da büyük iyileşmelere tanık oldu. 2023 yılında bölgede ince partikül halindeki maddelerin (PM2,5) ortalama yoğunluğu, 2014 seviyesine göre yaklaşık yüzde 60 azaldı.
Guo, "Beijing mavisi, Çin'in başkenti için bir norm haline geldi" dedi.
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