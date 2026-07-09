Çin'in Binek Araç İhracatı Yükseliyor - Son Dakika
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Çin'in Binek Araç İhracatı Yükseliyor

09.07.2026 14:11
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Haziran'da binek araç ihracatı %80 artarak 905 bin adede ulaştı, iç satışlar ise %26 düştü.

Çin Binek Araç Üreticileri Derneği verilerine göre, haziran ayında binek araç ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %80 artarak yaklaşık 905 bin adede ulaştı. Yurt içi satışlar ise %26 düşüşle 1,5 milyon adet oldu. Yılın ilk yarısında ihracat %72 artışla 4,4 milyonu aşarken, yurt içi satışlar 8,3 milyon adet olarak gerçekleşti.

Çin'in iç pazarı, aşırı kalabalıklaşma ve şiddetli fiyat savaşları nedeniyle baskı altında. Emlak piyasasındaki uzun süreli durgunluk hane bütçelerini olumsuz etkilerken, elektrikli araç alımlarına yönelik devlet desteğinin azaltılması da talebi düşürdü. Danışmanlık şirketi AlixPartners, Çin'de hafif araç satışlarının bu yıl %10 düşebileceğini öngörüyor.

BYD gibi Çinli otomobil üreticileri, karlılıklarını artırmak için denizaşırı pazarlara açılıyor ve kilit pazarlarda fabrikalar kuruyor. Ancak bu durum ticaret ortaklarıyla sürtüşmeye yol açıyor. S&P Global Ratings analisti Stephen Chan, Çin'in binek araç ihracatının 2026 yılında geçen yıla göre %30 ila %50 artabileceğini belirtti. AlixPartners ise 2026 yılı ihracatının 2025'teki 7 milyondan 10 milyona yükselebileceğini tahmin ediyor.

Çinli otomobil markaları, Kanada'nın Çin'den düşük vergi oranıyla 49 bin adet elektrikli araç ithalat kotası onaylamasının ardından bu pazarda da ilerleme kaydediyor. Otomotiv analistleri, bu adımın ABD pazarına ihracatın önünü açıp açmayacağını izliyor. Geçtiğimiz ay, Çinli otomotiv grubu Geely'nin kontrolündeki İsveç merkezli elektrikli araç üreticisi Polestar, ABD Ticaret Bakanlığı'nın 2027 model yılından itibaren araç satışını yasakladığını duyurdu.

GAC International Başkanı Wei Haigang, Hong Kong'da düzenlenen bir otomobil fuarında, küreselleşmenin Çin'deki otomobil üreticileri için bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, 'Çin'in son derece rekabetçi ortamında, yurt dışına açılmayan şirketler hayatta kalmakta büyük zorluklarla karşılaşacak' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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