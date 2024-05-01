Çin'in BRICS Üyeleriyle Ticareti Arttı

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BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in diğer BRICS üyeleriyle olan ticareti 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 1,49 trilyon yuana (yaklaşık 209,7 milyar ABD doları) yükseldi.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre söz konusu ticaret değeri, ülkenin aynı dönemdeki toplam dış ticaret değerinin yüzde 14,7'sini oluşturdu.

BRICS ülkeleri arasında, Çin'in ilk çeyrekte Brezilya'ya yaptığı ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 artarken, bu ülkeden yaptığı ithalat ise yüzde 30,1 artış sergiledi.

İdarenin verilerine göre söz konusu dönemde Çin'le Rusya arasındaki ticaret genişlemeye devam ederken enerji, otomobil, genel makine ve ekipman gibi ürünlerin ticaretinde büyüme kaydedildi.

Çin'le Hindistan arasındaki ticaret ilk çeyrekte yüzde 8,5 artarak üst üste beşinci çeyrekte de büyüdü.

Öte yandan, art arda 14 yıldır Çin'in Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olan Güney Afrika'nın Çin'le olan ticaretinde güçlü büyüme görüldü. İdarenin verilerine göre, ilk çeyrekte Çin'in Güney Afrika'ya yaptığı ihracat toplamda 35,11 milyar yuana ulaşırken, bu ülkeden yaptığı ithalat ise 66,46 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.

Gümrük verilerine göre Çin, enerji ticareti alanında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile başarılı işbirliğini sürdürdü. Bu iki ülke, ilk çeyrekte Çin'in ithal ettiği enerji ürünlerinin kaynakları arasında ilk 10'da yer aldı.

İdare verilerine göre, altyapı alanında Mısır ve Etiyopya ile tatbiki işbirliği yürüten Çin'in ilk çeyrekte bu iki ülkeye ihraç ettiği sözleşmeli projelerde hızlı büyüme görüldü.

Öte yandan, Çin yapımı malların İran'da popüler olduğu ve İran pazarında satılan Çin'den ihraç edilmiş malların ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 arttığı görüldü.

Gümrük Genel İdaresi İstatistik ve Analiz Departmanı Direktörü Lyu Daliang, BRICS ülkeleri arasındaki mal ticareti değerinin, dünya toplamının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geldiğini söyledi.

Lyu, BRICS ülkeleri arasındaki ticaretin harika bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve blokun küresel ekonomik toparlanma ve ticari kalkınmada bir "hızlandırıcı" haline gelmesinin beklendiğini belirtti.

BRICS başta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliği mekanizmasının kısaltılmış adı. 1 Ocak 2024'te Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Etiyopya da BRICS'e katıldı.