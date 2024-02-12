Çin'in çeşitli bölgelerinde çekilen fotoğrafların çeşitli görüntüleri - Son Dakika
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Çin'in çeşitli bölgelerinde çekilen fotoğrafların çeşitli görüntüleri

Çin\'in çeşitli bölgelerinde çekilen fotoğrafların çeşitli görüntüleri

Çin, çok yönlü ve renkli bir ülke. Canlılık ve uyum ülkenin her yanında hissediliyor. Burada geçmişi ve geleceği bir arada görmek mümkün. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

12.02.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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Çin'in çeşitli bölgelerinde çekilen fotoğrafların çeşitli görüntüleri

Çin, çok yönlü ve renkli bir ülke.

Canlılık ve uyum ülkenin her yanında hissediliyor.

Burada geçmişi ve geleceği bir arada görmek mümkün.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in çeşitli bölgelerinde çekilen fotoğrafların çeşitli görüntüleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in çeşitli bölgelerinde çekilen fotoğrafların çeşitli görüntüleri - Son Dakika
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