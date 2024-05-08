Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracı Ay çevresindeki yörüngesine girdi - Son Dakika
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Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracı Ay çevresindeki yörüngesine girdi

Çin\'in Chang\'e-6 Ay keşif aracı Ay çevresindeki yörüngesine girdi

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang'e-6'nın Ay çevresindeki yörüngesine başarıyla girdiğini duyurdu. Frenleme prosedürünü başarıyla gerçekleştiren araç, Ay'ın yerçekimi etkisine girip Ay'ın etrafında uçabilecek. Chang'e-6 daha sonra iniş aracı-çıkış aracı kombinasyonu ile Ay'ın uzak tarafından örnek toplayacak ve Dünya'ya getirecek.

08.05.2024 10:37
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BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracının Ay çevresindeki yörüngesine başarıyla girdiğini bildirdi.

İdareden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Chang'e-6, Çarşamba sabahı Beijing saatiyle 10.12'de Ay yakınında frenleme prosedürünü başarıyla gerçekleştirdikten sonra Ay çevresindeki yörüngesine girdi.

Frenleme prosedürü, Chang'e-6 keşif aracının uçuşunda kilit önem taşıyan bir yörünge kontrolü. Frenleme, Chang'e-6 keşif aracının göreli hızını Ay'ın kurtulma hızından daha düşük hale getiriyor. Araç böylece Ay'ın yerçekimi etkisine girip Ay'ın etrafında uçabiliyor.

Queqiao-2 röle uydusu tarafından desteklenen Chang'e-6 keşif aracı daha sonra Ay etrafındaki yörüngenin irtifa ve eğimini ayarlayarak, yörünge aracı-dönüş aracı kombinasyonu ile iniş aracı-çıkış aracı kombinasyonunun ayrılması işlemini gerçekleştirmek için uygun bir zaman belirleyecek.

Bunun ardından, iniş aracı-çıkış aracı kombinasyonu Güney Kutbu-Aitken Havzası'na yumuşak iniş yapacak ve planlandığı üzere Ay'ın uzak tarafından örnek toplayıp ve Dünya'ya getirme görevini gerçekleştirecek.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracı Ay çevresindeki yörüngesine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracı Ay çevresindeki yörüngesine girdi - Son Dakika
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