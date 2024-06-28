BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, ülkenin Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın uzak tarafından 1.935,3 gram örnek topladığını duyurdu.
İdarenin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, söz konusu örnekler Beijing'de düzenlenen bir törenle Çinli araştırma ekiplerine teslim edildi.
Araştırmacılar, planlandığı üzere Ay örneklerini muhafaza edip işleyecek ve bilimsel araştırma çalışmalarını başlatacak.
Ay'ın uzak tarafından toplanan ilk örnekleri taşıyan Chang'e-6 keşif aracının dönüş kapsülü, 25 Haziran'da İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne iniş yapmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çin'in Chang'e-6 Keşif Aracı Ay'dan Örnek Topladı - Son Dakika
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