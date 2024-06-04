Çin'in Chang'e-6 Keşif Aracı Ay'ın Karanlık Yüzünde Fotoğraflar Çekti

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BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın karanlık yüzünde çektiği fotoğrafları yayımladı.

Çin'in Chang'e-6 keşif aracının kalkış aracı, Ay'ın uzak tarafından toplanan örneklerle Salı günü sabah saatlerinde Ay yüzeyinden havalandı. Bu görev, insanlığın Ay keşfi tarihinde benzeri görülmemiş bir başarıyı temsil ediyor.

CNSA, kalkış aracının Ay çevresinde önceden belirlenmiş yörüngeye girdiğini bildirdi.