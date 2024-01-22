Çin\'in Chongqing kenti, yeni ticaret koridoruyla dünya pazarına açılıyor

CHONGQİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, 120 ülke ve bölgedeki 490 limana ulaştı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi halk kongresinin Pazar günü düzenlenen yıllık oturumunda, Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen ticaret koridorunun kargo hacminin 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 arttığı belirtildi. Koridorun operasyonel merkezi konumundaki Chongqing, geçtiğimiz yıl koridorun nüfuzunun artmasıyla birlikte dünyaya daha fazla açıldı.

Chongqing kentinde ve komşu Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde işlemden geçirilen Çin-Avrupa yük treni seferleri, Avrupa ve Asya'da 110 kenti kapsıyor. Chongqing Belediye Başkanı Hu Henghua, yönetimin çalışma raporunu sunarken, geçtiğimiz yıl Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı'nı içeren 33 uluslararası uçuş rotasının tekrar başlatıldığını kaydetti.

Chongqing kenti yabancı yatırım ve ticaret karmasını optimize etmeyi sürdürdü. 2023 yılında kentin "üç yeni" ürünü olan elektrikli araçlar, lityum bataryalar ve güneş pillerinin ihracatı bir önceki yıla göre iki kat artış sergiledi. 2023'te kentin otomobil ihracatının değeri ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 51,9 büyüdü.

Geçtiğimiz yıl Chongqing'te 782 yeni yabancı işletme kurulurken, kentin ihracat ve ithalat hacmi de 713,74 milyar yuana (yaklaşık 100,3 milyar ABD doları) ulaştı.