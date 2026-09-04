Çin'in Cixi kentinde insansı robotlar için yeni eğitim merkezi açıldı - Son Dakika
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Çin'in Cixi kentinde insansı robotlar için yeni eğitim merkezi açıldı

Çin\'in Cixi kentinde insansı robotlar için yeni eğitim merkezi açıldı
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Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Cixi kentinde, insansı robotlar için yeni bir eğitim merkezi hizmete girdi. Mayıs ayında açılan tesiste yapay zeka destekli 40 robot, dokuz yerel sektörde gerçek çalışma ortamlarını simüle ederek yılda 30.000 saati aşkın veri üretecek.

CİXİ, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin üretim üssü Cixi'de, yeni bir insansı robot eğitim merkezi hizmete açıldı. Mayıs ayında faaliyete geçen tesiste yapay zeka destekli 40 robot görev yapıyor.

Ev aletleri, otomotiv ve tekstil dahil dokuz yerel sektördeki gerçek çalışma ortamlarının simüle edildiği tesis, yılda 30.000 saatin üzerinde yüksek kaliteli sektörel robot verisi üretebiliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Teknoloji, Zhejiang, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Cixi kentinde insansı robotlar için yeni eğitim merkezi açıldı - Son Dakika

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