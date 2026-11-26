Çin, aralarında yeni nesil savaş jetleri ile nakliye ve tanker uçaklarının olduğu askeri hava araçlarını, gelecek ay düzenlenecek 16. Cuhay Hava Gösterisi'nde sergilemeye hazırlanıyor.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (Airshow China) olarak anılan organizasyonda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Hava Kuvvetlerine ait 33 tipte 60'tan fazla askeri hava aracı ve donanım sergilenecek.

Fuarda, Çin'in 4. ve 5. nesil savaş jetleri "J-20A" ve "J-35A", çok rollü savaş jeti "J-16", ağır taşıyıcı askeri nakliye uçağı "Y-20B" ve tanker uçağı "YY-20A" gösteri uçuşları yapacak.

"Y-20B"nin ilk kez pistte ziyarete açılacağı fuarda ayrıca yeni nesil erken uyarı radar sistemi ve diğer donanımlar sergilenecek.

Fuarda ÇHKO Hava Kuvvetlerinin akrobasi takımı Bayi, Rusya Hava Kuvvetleri ve Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetlerinin akrobasi takımlarıyla gösteri yapacak.

Cuhay Hava Gösterisi

16. Cuhay Hava Gösterisi, 7-13 Aralık'ta Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde düzenlenecek.

İki yılda bir düzenlenen fuar, Çin'in askeri ve sivil havacılık teknolojisinde kaydettiği ilerlemelerin ve son teknoloji silah sistemlerinin sergilendiği platform işlevini görüyor.

İlk kez 1996'da düzenlenen fuarın 30. yılı kutlanacak.