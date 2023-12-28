Çin\'in Daqing Petrol Sahası, yıllık petrol ve doğalgaz üretiminde rekor kırdı

HARBİN, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük kara petrol sahası olan Daqing Petrol Sahası, yurtiçi ve yurtdışındaki petrol ve doğalgaz üretiminin bu yıl 40 milyon ton petrole eşdeğer miktarı aştığını duyurdu.

Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, sahanın yıllık petrol ve doğalgaz üretimi 2003 yılından 2023 yılına kadar art arda 21 yıl boyunca 40 milyon ton seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin bir iştiraki olan Daqing Petrol Sahası'nın verdiği bilgilere göre söz konusu miktar, 30,04 milyon ton ham petrolden ve 5,8 milyar metreküp doğalgazdan oluşuyor.

Şirket, ham petrol üretiminin art arda 9 yıldır 30 milyon ton seviyesinin üzerinde kaldığını ve doğalgaz üretiminin ise art arda 13 yıldır büyüme kaydettiğini aktardı.

Daqing Petrol Sahası, petrol üretimini istikrara kavuşturmak ve doğalgaz üretimini artırmak amacıyla bu yıl petrol üretim verimliliğini iyileştirdi ve doğalgaz üretim kapasitesini genişletti.

Daqing Petrol Sahası, yeni enerji sektörünü geliştirmek amacıyla da çaba sarf ediyor. Bu kapsamda yeni enerjiden üretilen elektriğin bu yıl 388 milyon kilovat-saate ulaşması bekleniyor.

1959 yılında keşfedilen Daqing Petrol Sahası, Çin'in en büyük petrol üretim üslerinden biri konumunda. Ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan petrol sahası, Çin'in modern petrol endüstrisine çok önemli katkılar sunuyor.