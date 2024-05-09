Çin\'in demiryolu yatırımları hız kazandı

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BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in demiryolu yatırımları, bu yılın başından itibaren hız kazandı.

Çin Devlet Demiryolu Grubu'nun Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Ocak-Nisan döneminde ülkenin demiryolu sektöründeki sabit varlık yatırımı 184,9 milyar yuana (yaklaşık 26 milyar ABD doları) ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artış gösterdi.

Büyüme oranı, 2024'ün ilk çeyreğindeki yüzde 9,9'luk büyümeden daha yüksek oldu.

Şirket, demiryollarının yüksek kaliteli ve verimli bir şekilde inşa edilmesiyle ülkenin modern bir demiryolu altyapı sisteminin inşasını hızlandırdığını söyledi.

Demiryolu inşaatındaki son gelişmeler arasında, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde Chizhou ve Huangshan'ı birbirine bağlayan ve yerel turizmi teşvik etmeye yardımcı olacak yeni bir yüksek hızlı demiryolunun işletmeye alınması da yer alıyor. Ülke genelinde yapım aşamasında olan çok sayıda proje de geçen ay istikrarlı bir ilerleme kaydetti.